В Прикамье до конца года откроют 30 кинозалов

- Наш поселок ухоженный, благоустроенный, но мы и наши дети давно не имели возможности сходить в кино, - перед началом киносеанса говорит жительница бывшего военного городка Лидия Михайловна.

Недавно в здании Дворца культуры в Звездном поставили специальное оборудование для кинопоказов. В последний месяц года в учреждениях культуры Прикамья один за другим начали открывать социальные кинозалы.

- Мы постараемся успеть открыть 30 таких кинозалов в 22 территориях края до конца года, - говорит заместитель министра культуры Марина Илюхина. - Специально, чтобы дети и взрослые смогли посетить их в дни новогодних каникул.

А всего к 2022 году сеть таких социальных кинозалов в регионе обещают расширить до 92 площадок в 46 муниципалитетах. Число посещений к 2024 году в них предполагают увеличить до 300 тысяч в год. Такие цифры фигурируют в региональном проекте «Социальные кинозалы».

Зачем и какое кино в них будут показывать?

Кинодискуссионный клуб

Слово «социальный» в названии проекта не должно вводить в заблуждение. Кинопоказы действительно будут бесплатными для детей и взрослых. Но суть начинания, как объясняет пермский кинорежиссер Павел Печенкин, в другом. Именно ему, генеральному директору ГКБУ «Пермская синематека», принадлежит первоначальная идея. В Министерстве культуры ей заинтересовались и развили ее. Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил поддержать этот проект.

- После просмотра достойных фильмов большие и маленькие зрители смогут обсудить увиденное на экране, они не уйдут домой наедине со своими эмоциями и вопросами, оставшимися без ответа, - говорит Павел Печенкин. - Для детей будут проводиться тематические встречи, взрослые смогут поучаствовать в дискуссионных клубах.

Пока для показа в социальных кинозалах приобретены права на 27 кинолент, авторы еще 40 фильмов предоставили такую возможность безвозмездно. В будущем, как обещают кураторы проекта, эта киноколлекция значительно пополнится.

Кинозалы будут открываться в деревнях, селах, поселках, городах на самых разных площадках - в домах и дворцах культуры, в спортзалах. Первый такой кинозал, например, открылся 6 декабря в клубе села Калино Чусовского района. А вот теперь - в ЗАТО Звездный. Для каждого такого кинозала приобретают необходимое кинопроекционное оборудование и готовят модераторов - руководителей кинозалов.

Первая киновстреча будет новогодней

- Профессионалы из «Пермской синематеки» помогли нам научиться взаимодействовать с участниками тематических встреч и дискуссионных клубов, - говорит руководитель открывшего в Звездном кинозала Татьяна Казаковцева. - Вместе со специалистами киноцентра «Премьер» мы осваивали технологию создания документальных фильмов и сняли свои киноленты, поскольку знать кино изнутри очень важно для модератора. В Звездном мы собираемся проводить тематические встречи и дискуссионные клубы в социальном кинозале не реже, чем два раза в месяц. Мы пригласим на них жителей Звездного уже в новогодние праздники. Встречи будут посвящены Новому году.

Татьяна Казаковцева рассчитывает, что постоянными посетителями киноклуба станут десятки человек. В день открытия кинозала в Звездном зал в местном Дворце культуры на 300 мест был заполнен до отказа. Пришли взрослые зрители, ученики школ, юные курсанты из Пермского суворовского училища. Они, затаив дыхание, смотрели фильм про красавицу-реку Чусовую. А потом забросали вопросами модератора. Многих интересовало, как стать режиссером кинодокументалистом, чтобы снимать такие интересные киноленты?

- Социальные кинозалы будут создаваться на базе домов культуры, клубов, библиотек, музеев в небольших населенных пунктах региона, - объяснили в краевом Министерстве культуры. - Они будут являться центрами кинопоказов и совмещать клубный формат. В новых залах планируют показывать как документальные фильмы собственного производства, так и национальные и зарубежные игровые фильмы. В них будут проводиться лекции, мастер-классы, реализовываться образовательные программы. Главное отличие таких кинозалов от коммерческих в том, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов, а, наоборот, хотят познакомить как можно большее количество людей с разнообразием кинематографа. Проект является составной частью большой программы развития кинематографии в регионе и региональной составляющей национального проекта «Культура».