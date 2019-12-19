Как не поддаться декабрьской депрессии

Декабрь — один из самых депрессивных месяцев, по мнению специалистов. Ведь именно в декабре мы видим меньше всего солнца, при этом накапливаются стрессы и усталость к концу года, и даже новогодняя обстановка не всегда помогает, а иногда даже усугубляет депрессивный настрой. При этом стрессы и депрессии — значимый фактор развития опасных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических и других.

Как распознать депрессию?

Основными симптомами депрессии является хроническая усталость: когда даже после отдыха или выходных вы чувствуете вялость и слабость. Должны насторожить нарушения сна, повышенное чувство тревоги, потеря или внезапный рост аппетита, навязчивые мысли о смерти, раздражительность и беспричинная агрессия. Возможно, речь идёт о депрессии, когда у человека не получается сосредоточиться, возникает желание отказаться от общения с окружающими, безразличие, потеря интереса к жизни, постоянное прокручивание в голове и проговаривание негативных моментов жизни. Также тревожными звоночками, безусловно, будут внезапно появившиеся вредные привычки: алкоголь, сигареты, наркотики, нежелание следить за своим внешним видом и соблюдать правила гигиены.

Кто в зоне риска?

Существуют определённые факторы риска, увеличивающие вероятность возникновения депрессии: наличие родственников, страдавших психическими расстройствами, наркотическая, алкогольная или никотиновая зависимость. С депрессией связаны такие личностные особенности человека, как пессимизм, повышенная самокритичность, зависимость от окружающих, низкая самооценка. Депрессия – серьезное заболевание, и его нужно лечить. Если вы заподозрили у себя признаки депрессии, необходимо обратиться к специалисту — психологу или неврологу.

Профилактика депрессии

Как и многие другие заболевания психосоматического характера, депрессия отступает, если настроиться на заботу о себе и регулярно выполнять несложные правила: соблюдать режим дня, помнить, что сон должен занимать не менее 7-8 часов, сбалансированно питаться, включая в рацион свежие овощи и фрукты, больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, находить время для приятных занятий и общения с близкими людьми, отказаться от вредных привычек. Если вы способны внимательно относиться к потребностям своего организма и своевременно замечать признаки стресса, чтобы преодолевать его, то это уже ощутимый залог вашего душевного здоровья. И, конечно, нелишней будет забота о здоровье физическом: постарайтесь регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Тогда декабрь станет тем, чем он и должен быть: месяцем предвкушения праздника и ожидания новогодних чудес!