«Помогите, пожалуйста»». После смерти дочери бабушка осталась одна с тяжелобольной 2-летней внучкой

Двухлетняя Милания с самого рождения борется с тяжелой болезнью – у малышки редкое генетическое заболевание, синдром Эдвардса, из-за которого она не может нормально дышать по ночам.

К двум годам девочка уже перенесла операцию на сердце и несколько раз попадала в реанимацию. Но каждый раз оставалась жива вопреки болезни и прогнозам врачей. Мама Милании не отходила от нее ни на шаг. Родив ребенка «для себя», женщина бросила все силы, чтобы ухаживать за тяжелобольным ребенком. Но окружив заботой дочь, она пропустила собственную болезнь. А когда дошла до врачей, выяснилось, что ничего сделать нельзя - рак поразил жизненно важные органы. В феврале 2019 года мама Милании умерла.

И бабушка Милании Татьяна Курганова осталась с младенцем, которого необходимо кормить через зонд несколько раз в день.

- Первые дни я молилась и крестилась прежде, чем ввести смесь - боялась, что поставлю зонд неправильно, и внучка умрет, - рассказала Татьяна Сергеевна волонтерам фонда «Дедморозим». - Но потом научилась, привыкла.

Днем состояние Милании стабильно, а ночью девочка начинает задыхаться. Из-за синдрома внутренние органы Милании работают неправильно, поэтому ей необходим дополнительный источник кислорода.

- Если бы у семьи Кургановых появились кислородный концентратор и расходные материалы к нему, бабушка и дедушка не боялись бы потерять внучку каждую ночь, - рассказали в фонде «Дедморозим». - Дорогих подарков у Милании не было никогда, но сейчас малышке нужен именно такой: стоимость необходимого оборудования и расходных материалов для дыхания и питания - 495 тысяч рублей.

Помочь малышке можно на сайте фонда.