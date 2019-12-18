2019-12-18T09:14:37+03:00
Общество

Пермяк самостоятельно разыскал свой угнанный «Лексус»

Похищенная машина обнаружилась в Казахстане [видео]
Андрей МАТЛИН
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Наконец-то я ее нашел! Фото: личный архив.Наконец-то я ее нашел! Фото: личный архив.
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В марте этого года 29-летний Самир Алиев решил прогреть свою машину, которую, как обычно, вечером оставил под окном дома. Но автозапуск не сработал. Это случилось впервые за все шесть лет, пока пермяк владел своим «Лексусом». Самир спустился на улицу. И - остановился в растерянности. Его автомобиля нигде не было.

- Полицейские на мой звонок подоспели сразу, целой бригадой, - рассказывает пермский предприниматель Самир Алиев. - Мне хотелось верить: вот сейчас они все бросятся на поиски моего «Лексуса». Но через три месяца они мне позвонили и поинтересовались, застрахована ли машина? И я понял: если за это время они даже этого выяснить не смогли, мне нужно приниматься за поиски самому.

Пермяк сам разыскал угнанный "Лексус" в Казахстане. Видео: личный архив..

Первым делом Самир стал читать в соцсетях все, что пишут об угонах. Там советовали так: в первые же дни просмотреть все сайты бесплатных объявлений. Если угнанный автомобиль быстро не продадут, то месяца на 2 - 3 угонщики затаятся. И только потом будут выставлять автомобиль на продажу. Сразу после угона никаких следов своего «Лексуса GS 350» Самир не обнаружил.

- В июне я стал просматривать такие сайты ежедневно, тратил каждый день по 1,5 - 2 часа, даже во время отпуска, - рассказывает он. - Обращал внимание не только на продажу машин, но и запчастей - на тот случай, если автомобиль разобрали. Я знал, в каких местах потерты сиденья и двери, и внимательно разглядывал фотографии. В итоге отобрал 68 объявлений. Потом по различным признакам их отсеивал. Оставил только три «кандидатуры» - в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В этих трех городах Самир нашел местных жителей, которые согласились съездить по объявлениям и сфотографировать машины. Специально для них составил инструкцию – что снимать. Добровольцев, готовых проявить автомобилистскую солидарность, он разыскивал в соцсетях и через знакомых. Когда посмотрел присланные снимки - понял, что в России его «Лексуса», скорее всего, уже нет.

Тогда Самир стал просматривать объявления в ближнем зарубежье. На порталах оставлял запрос о том, что разыскивает машину такой-то марки.

- В октябре мне пришло уведомление из одного казахстанского портала, - говорит Самир. - Я рассмотрел фотографии в объявлении и понял: это мой «Лексус».

Вдвоем с 60-летним отцом Самир отправился в Казахстан.

- В городском управлении полиции майор нам посоветовал договориться с патрулем дорожной полиции и предложить продавцам подогнать машину туда, где эти полицейские стоят, - рассказывает он. - Мы так и сделали.

На «Лексусе» подкатили два молоденьких казаха. Самир просигнализировал автоинспекторам. Те подошли, убедились, что пермяк открывает автомобиль своим ключом. Затем осмотрели номера машины и поняли, что они перебиты.

- Потом один из полицейских сел за руль, чтобы отогнать «Лексус» на штрафстоянку, - продолжает Самир. - Парней они не задержали - те молча стояли, раскрыв рты. Сказали только, что машину якобы приобрели в Карагае по объявлению. Сейчас автомобиль пока в Казахстане. В пермской полиции мне пообещали, что туда выедет их сотрудник. Теперь я всем, у кого угнали машину, советую: ищите ее сами. Если проявите упорство - шансы найти ее довольно велики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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