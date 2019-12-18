«Вкус получается более новогодним». Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина поделилась своим рецептом оливье

До Нового года осталось ровно две недели. Подготовка к празднику в самом разгаре. Многие уже покупают подарки и думают о блюдах на новогодний стол. Самым главным салатом по-прежнему остается оливье. Кто-то использует традиционный рецепт, а кто-то предпочитает другие варианты его приготовления, благо, выбор их немаленький.

Своим рецептом оливье с пермской «Комсомолкой» поделилась министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. По ее словам, она немного отходит от классического способа, чтобы изменить вкус привычного салата и сделать его более тематическим, к празднику.

- Мне очень нравится класть в оливье вместо традиционной колбасы креветки, - рассказала Раиса Кассина. - Так, мне кажется, вкус получается более новогодним. И огурцы обязательно должны быть маринованные, а не свежие. И еще я отдельно мариную лук. Майонез я тоже кладу, но его должно быть совсем немного, чтобы салат в нем не «плавал».

Кроме того, министр поделилась, что также очень любит на новогоднем столе салат с курицей и ананасами.

А в семье Александра Башминова предпочитают отварную говядину. Фото: БК "Парма"

А в семье генерального директора баскетбольного клуба «Парма» Александра Башминова в оливье добавляют отварную говядину.

- Сам салат я не готовлю, рецепт от супруги, - поделился Александр Башминов. – Нужно взять 300 грамм отварной говядины, 5 средних по размеру отварных картофелин, 3 отварных яйца, 7 соленых огурчиков, 250 грамм зеленого горошка, 1 пучок свежего укропа, 1 среднюю по размеру луковицу (лук ялтинский), майонез - по вкусу. Все ингредиенты нарезаем кубиками примерно по 0,5 сантиметров, от этого зависит вкус и эстетика блюда. Сначала кладем нарезанное мясо, картофель, яйцо, лук, далее нарезанные огурцы, предварительно сливаем лишний рассол, чтобы салат не был водянистым, солим по вкусу, добавляем майонез, аккуратно перемешиваем, украшаем мелко нарезанным свежим укропом. Выкладываем в праздничное блюдо, ставим на стол!