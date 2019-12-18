Новые современные школы и ясельные группы

- На прошлой неделе я была в Лобаново, где строится новый детский садик, - рассказывает депутат Законодательного Собрания Пермского края Дарья Эйсфельд. - Помимо обычных групп, там будут и ясельные. Так решится проблема с очередностью детей от полутора лет. Пермский район уникален тем, что это единственный в крае муниципалитет с положительным приростом детского населения.

За последние несколько лет Пермский край сделал существенный рывок в строительстве социальных объектов. Так, за 2015 - 2017 годы по краю было построено 8 школ на 3735 ученических мест, а за 2018 - 2020 годах будет построено 16 школ на 9254 новых места.

Многие школы и садики остаются переполненными, и для решения этой проблемы правительство края реализует масштабную программу по строительству социальной инфраструктуры. В 2019 - 2021 годах на нее направят порядка 10 миллиардов рублей. Часть средств поступит из федерального бюджета в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным.

Обновленная школа № 30 на ул. Ивана Франко, 49 в Перми.Фото: Василий Вахрин

Национальный проект предполагает всестороннее обновление системы образования, чтобы сделать Россию одной из 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Hi-tech-центр прямо в школе

В последние десятилетия Пермь активно развивается. В городе застраиваются новые микрорайоны, которые зачастую остаются без школ и детских садов. Особенно эта проблема актуальна для отдаленных районов. Как отмечает губернатор Пермского края Максим Решетников, каждое социальное ведомство может наложить вето на строительство жилья, если понимает, что оно не будет обеспечено инфраструктурой.

Ситуация начала кардинально меняться 2,5 года назад. За это время в краевой столице введены в эксплуатацию две новые школы, которые рассчитаны на 2500 детей - №59 и №42. В них созданы все условия для всестороннего развития детей - комфортные учебные классы, качественные спортивные площадки, танцевальные классы, современное техническое оснащение. Уровень безопасности соответствует самым современным требованиям.

Большое внимание уделено внеклассной деятельности. В новых помещениях дети могут посещать различные кружки и секции. Например, в новом корпусе школы №42 реализуется концепция «Школа современных технологий и сервиса». В специализированных кабинетах ребята занимаются автоделом или имиджелогией, ходят в hi-tech-центр с 3D-принтером, в тренажерный зал, в залы для игровых видов спорта, хореографии и гимнастики.

Специализированную направленность получают и детские сады. Например, в детском садике в Култаево, строительство которого сейчас находится на завершающей стадии, главным станет спорт. Там создают отдельные спортивные уголки в каждой из 14 групп, спортивный зал оборудуют современными снарядами, а на территории размещают спортивные площадки. Для детей будут работать секции по футболу, йоге, фитнесу, теннису и гимнастике. Садик смогут посещать 350 малышей.

В День защиты детей, 1 июня, в Кондратово был открыт новый садик «Акварельки», в котором организована художественно-эстетическая направленность. В нем есть изостудия, музыкальные инструменты, большая коллекция театральных костюмов, а также разные виды театров - кукольный, настольный, теневой и другие. Кроме того, в садике создана студия конструирования и технического творчества, интеллектуальной игры, цифровая лаборатория, интерактивные столы, пол, доски и даже песочница.

- Наш детский сад уникален тем, что мы решили объединить творчество и современную науку, - делится заведующая детским садом «Акварельки» Оксана Таланова. - Мы создаем все условия для того, чтобы каждый ребенок раскрыл свой творческий потенциал в той сфере, которая ему интересна и близка, будь то рисование, робототехника или конструирование.

В Орджоникидзевском районе на ул. Звенигородской, 11 началось строительство нового корпуса гимназии №3. Прежний корпус мог вместить 800 учеников, новое здание рассчитано на 1050 ребят. На территории гимназии разместят мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки и озеленение. Стройка должна завершиться через полтора года. Три четверти средств будет направлено из краевого бюджета, одна четверть - из городского.

Инфографика: Константин Чернов

- Рост темпов строительства школ и детских садов стал возможным за счет более качественного планирования, более эффективного освоения бюджетных средств и более актуальной «дорожной карты». В этом направлении мы будем двигаться и дальше, - отмечает Дарья Эйсфельд.

Новый корпус вместо ветхого

С 2008 года школы в Пермском районе вообще не строились. При этом население района увеличивалось, сюда переехало много семей с детьми.

За последнее время здесь появились два новых современных школьных здания, которые рассчитаны на 1625 детей - во Фролах и в Култаево. Скоро будут сданы в эксплуатацию садики в Краснокамске, Кудымкаре, Лобаново, Култаево, Фролах, Карьево, Очере. В общей сложности будет создано 1500 мест для дошкольников.

В целом в Пермском крае были открыты школы в Сейве, Верх-Язьве, Березовке, Щучьем Озере, Красновишерске. Некоторые из них были построены на месте ветхих и аварийных зданий, а сейчас у детей появились комфортные условия для обучения. Причем не только в крупных городах, но в отдаленных поселках.

С 2017 года в Прикамье было создано почти 5,5 тысячи мест для школьников. Итого в среднем - более двух тысяч мест ежегодно, в то время, как раньше было чуть более 700.

- В следующем году планируется сдать в эксплуатацию шесть новых школ, а до конца 2021 года - 25 новых детских садов и 26 школ, для 19 тысяч детей, - говорит Дарья Эйсфельд. - Если проблема с очередностью в детские сады сегодня практически решена, то ситуацию со школами надо выравнивать, смотреть, в каких муниципалитетах идет приток жителей, а в каких - отток, где есть необходимость объедения образовательных учреждений и, тем самым, улучшения материальной базы в условиях подушевого финансирования.

Так, школы будут построены в Перми, Березниках, Чайковском, Бардымском, Верещагинском и Кунгурском районах. По некоторым из них уже ведется проектирование, определяются подрядчики. До конца этого года планируется завершить строительство школ в Кочевском районе и в Лысьве.

Дальше - больше

Школы сейчас строят не просто новые, а с современными кабинетами и оборудованием. Так у ребят появляются одинаковые возможности получать качественное образование независимо от того, где они живут - в крупном городе или маленьком селе.

В следующие два года в Пермском крае появятся 25 новых детских садов. Фото: пресс-служба администрации Перми.

Если до 2016 года в Пермском крае сдавали в эксплуатацию небольшие малокомплектные сельские школы, рассчитанные менее чем на 100 мест, то с 2017 года в муниципалитетах появляются современные здания, где могут учиться 200 и больше детей. Это и школа в Култаево на 400 учеников, и во Фролах на тысячу мест.

Например, Щучье Озеро - это маленький поселок в Октябрьском районе, его население составляет 1,6 тысячи жителей. Теперь там есть школа на 220 мест, оборудованная всем необходимым для успешной учебы. Для ребят открыты спортивный и тренажерный залы, класс химии, актовый зал. Школа укомплектована необходимым оборудованием.

А дети в Красновишерске долгие годы учились в здании, которое было построено еще в довоенное время - в 1936 году. Оно уже давно морально и технологически устарело. В этом году для них построили новую школу. В 22 учебных классах могут разместиться 675 ребят. В здании есть кабинет технологии и труда, актовый зал, два спортивных зала и даже установлен специальный лифт для маломобильных учеников, который значительно облегчит им подъем на второй и третий этажи.

- Подобный опыт строительства социальных объектов можно использовать и в других территориях края, - отмечает губернатор Пермского края Максим Решетников. - Мы понимаем, что качественные дороги, освещение, спортплощадки, новые школы и детские сады повышают комфорт жизни населения.

Темпы строительства социальной инфраструктуры в дальнейшем будут только расти. Средства уже заложены в бюджет региона.