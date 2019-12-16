Алексей Иванов: Ни за какие тексты мне не стыдно

Молодой режиссер Роман Васьянов экранизировал роман Алексея Иванова «Общаги-на-Крови». Пока фильм ожидают фестивальные показы, и только потом он выйдет на экраны кинотеатров. Автор романа посмотрел фильм одним из первых и рассказал о своих впечатлениях о нем.

- Фильм чистый и мощный. Начинающийся как веселая история о жизни студентов, он постепенно набирает ход, превращаясь в грозную драму борьбы за свою совесть и достоинство, - считает Алексей Иванов. - Здесь нет ни сентиментальности, ни чернухи. И непонятно, куда ведет эта дорога: в тропический рай Тенерифе или в неизбывный готический ад общаги. Фильм не следует буквально сюжету романа, но все же очень близок ему обостренной требовательностью к жизни, так характерной для молодости и вообще для эпохи перемен.

Роман «Общага-на-крови» Иванов написал в 1992 году, когда учился в Уральском государственном университете. И под общагой подразумевал студенческое общежитие УрГУ, где он тогда жил.

- «Общага», которую я написал в 22 года, и которая была для меня дебютом, стала первым собственным фильмом для Романа Васьянова как для режиссера, - отозвался Иванов. - Васьянов – мастер подлинности, и его история не превращается в средневековый «Молот ведьм», но сквозь весь фильм звучит острая нота такой достижимой и недостижимой святости. В фильме нет главного героя, потому что молодые актеры играют так, что каждый из них - главный. После фильма остается ощущение, будто твоя душа до сих пор заперта где-то в той общаге и мечется по ее комнатам, коридорам и лестницам.

Ранее Алексей Иванов на своей странице в Фейсбуке так рассказывал о своем романе:

«Меня спрашивают, бывает ли мне стыдно за ранние тексты, хочется ли их переписать заново с высоты своего нынешнего опыта? Ни за какие тексты мне не стыдно. Дело не в том, что они художественно совершенны. Дело в том, что в определенном возрасте и состоянии духа актуальны определенные вопросы и темы; на тот момент, когда я писал, я выложился весь, «отработав» эти вопросы и темы по полной. Как можно переделать самоотдачу? Например, в юности я не видел, а сейчас вижу максимализм романа «Общага-на-Крови». Переписать, что ли, этот роман? А зачем? Да, взрослый читатель для самоудовлетворения может изобразить эдакое превосходство над автором, но молодые читатели – я знаю это по блогам – воспринимают «Общагу» очень серьезно, с яростным сопереживанием. Потому что я не халтурил, когда писал. Значит, роман адекватный – то есть точный, следовательно, хороший. И для ровесников автора – зрелый».

КСТАТИ

Какие еще книги Иванова были экранизированы

«Географ глобус пропил» - снимался в 2011-12 годах. Получил гран при кинофестиваля «Кинотавр».

«Тобол» - снят в 2017 году. Иванову не понравилось, как режиссер переделал его сценарий, и снял свое имя с титров фильма.

«Ненастье» - в 2018 году снят одноименный телевизионный сериал.

«Сердце Пармы» - сейчас ведутся съемки по сюжету главного романа Иванова.