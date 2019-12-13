В Перми - снова дорожный «бум»

В этом году в Перми отремонтировали еще один миллион квадратных метров дорог. А это более 70 объектов, почти половина из которых вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отличительная особенность ремонтов этого года - комплексное благоустройство, когда меняют и покрытие, и тротуары, проводят новое освещение и создают озеленение территории. В качестве примера - развязка улиц Локомотивной, Энгельса и Малкова, где обновили пешеходные дорожки, уложили новый асфальт, нанесли разметку и установили ограждение, а также организовали дополнительную полосу для поворота налево перед перекрестком с улицей Малкова.

- В отличие от ближайших соседей - Кирова, Ижевска и Екатеринбурга - в Перми созданы значительно лучшие условия для движения пешеходов, - отмечает доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. - И в этом году это стало еще больше заметно в связи с реконструкцией улицы Революции, Комсомольского проспекта, ремонтом перекрестка улиц Локомотивной, Энгельса, Малкова. Сейчас в Перми нет ни одной проезжей части, где есть четыре и более полосы движения и где на пешеходных переходах не предусмотрен островок безопасности.

Осенью был открыт участок улицы Революции, от Сибирской до Комсомольского проспекта, а до конца года планируют открыть движение и по участку от Компроса до Куйбышева. Улица Революции находится в реконструкции, там будет четырехполосное движение, появятся трамвайные пути, и трамваи смогут идти от центрального рынка или со стороны Бахаревки напрямую до улицы Горького, а затем и Мотовилихи.

Завершился ремонт участка улицы Крупской, от Уральской до Лебедева, приступили к завершающему этапу глобальной реконструкции улицы Героев Хасана. В этом году стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта к 300-летию Перми - начали с участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина. Кроме того, городская администрация привела в порядок все прилегающие к Компросу улицы - Пермскую, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-ю Красноармейскую и другие.

В следующем году комплексное развитие улично-дорожной сети города продолжится.

- Совместные усилия администрации Перми и городской Госавтоинспекции способствуют снижению количества ДТП и их тяжести, обеспечивают безопасность для всех участников дорожного движения, - подчеркивает врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Владимир Яцук. - Так, если в 2017 году было зафиксировано 62 очага ДТП, то в 2018-м их число снизилось до 43, а по итогам 9 месяцев 2019 года - и вовсе до 20.