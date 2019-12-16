«Нет мобильникам на уроках!»: как в пермских школах отреагировали на требования отказаться от мобильников

«Нет мобильникам на уроках!» – призвали федеральные ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения. Их рекомендации были направлены в регионы.

Режим - беззвучный

Как рассказали «Комсомолке» в Министерстве образования и науки Пермского края, еще в августе из Москвы пришла памятка для детей, их родителей и педагогов. В ней содержится ряд правил, например, не носить устройства мобильной связи на шее, поясе, в карманах для снижения их негативного влияния на здоровье. Максимально сократить время их использования, для разговоров предпочитать громкую связь и гарнитуру, убирать телефон подальше от себя на ночь.

- Рекомендации федеральных ведомств рассмотрели в школах региона на педсоветах, родительских собраниях и классных часах с детьми, - сообщили в краевом Минобре. - В ряде школ правила пользования сотовыми телефонами внесли в локальные акты образовательного учреждения. Диапазон применения мобильных телефонов колеблется от полного запрета до использования под контролем педагогов.

Так, в Перми новые правила ввели более чем в 40 школах. В большинстве из них телефонами нельзя пользоваться только во время уроков. Но в некоторых школах уточнили требования. Например, в гимназии №11 теперь запрещено громко разговаривать по телефону, в гимназии №5 нельзя производить несанкционированную съемку, в школе №14 не разрешается пользоваться плеерами и игровыми устройствами, в школе №135 нужно переводить мобильник в беззвучный режим и убирать его со стола.

Диапазон применения мобильных телефонов колеблется от полного запрета до использования под контролем педагоговФото: Михаил ФРОЛОВ

«На уроке надо учиться, а не в соцсетях сидеть»

В школе №55 новые правила закрепили официально. Их обсудили с родителями и детьми и пришли к выводу, что телефон во время урока нужно ставить на беззвучный режим и убирать его в портфель. Исключения составляют ситуации, когда мобильник требуется для учебы и нужно на уроке зайти на какую-либо образовательную платформу. Такие же правила действуют и для учителей и родителей.

- На уроках телефоны у нас под запретом, если случается экстренная ситуация, то родители могут позвонить своим детям через приемную, - рассказывает директор школы №55 Елена Кычева. - На переменах - пожалуйста. Дети восприняли это абсолютно нормально, никакого непонимания с их стороны мы не встретили. Это же в их интересах. Во-первых, на уроках ребенок должен учиться, а не сидеть в соцсетях. Во-вторых, это здоровье и сохранение зрения. И, в-третьих, звонки или вибрация не должны отвлекать одноклассников.

По словам директора, если кто-то будет регулярно нарушать требования, то предусмотрены меры административного воздействия. На первый раз - предупреждение, дальше - вызов родителей и для самых злостных нарушителей - школьная комиссия по урегулированию споров.

Большинство учеников школы поддержали новые правила, для них они оказались методами борьбы с зависимостью от бесконечного общения в интернете.

- К этому давно уже нужно было прийти, - делится своим мнением ученица 11-го класса школы №55 Виктория Лягушкина. - Современные подростки сильно зависимы от соцсетей и практически не отрываются от них. Получается, нововведения помогут тем, у кого сложилась настоящая зависимость, преодолеть эту ломку. Так будет спокойнее!