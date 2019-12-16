Водитель-нефтепроводчик покоряет небо

Сколько людей работает на крупных предприятиях и заводах? И сколько в каждом из них нераскрытых талантов и заветных желаний? Не сосчитать!

Вот, к примеру, Сергей Рудаков в свои 55 лет уже больше 20 лет работает на нефтеперекачивающей станции «Мостовая» Пермского районного нефтепроводного управления «Транснефть - Прикамье».

На родном предприятии он успел освоить разные специальности. Доводилось ему стоять даже за штурвалом катера, ведь подразделение обслуживает около двухсот километров магистральных нефтепроводов, и в трех местах они пересекают большие реки - Каму, Сылву, Чусовую. А в последнее время Сергей трудится водителем, но кроме как «крутить баранку» еще много чем увлекается, что одобряют коллеги и начальство.

- Мы всегда приветствуем стремление работников интересно и с пользой проводить время, совершенствовать свои профессиональные качества, разносторонне развиваться, - говорит руководитель НПС «Мостовая» Пермского районного нефтепроводного управления «Транснефть - Прикамье» Станислав Агапов. - Каждый год наши водители участвуют в профессиональном конкурсе, на который съезжаются представители всех подразделений предприятия. Это увлекательные соревнования, они мотивируют людей повышать свое профессиональное мастерство, способствуют укреплению командного духа.

Принимал в этом конкурсе участие и Сергей Рудаков, которому предложили в очередной раз показать себя как опытного водителя, работающего без сбоев и аварий. И, знаете, показал же!

- Мое наивысшее достижение? Третье место на этих соревнованиях, - вспоминает Сергей Леонидович. - И это приятная победа, ведь конкуренция очень высокая: у нас все водители на предприятии профессионалы, другие просто не смогли бы у нас работать! Нефтепроводы-то проходят в том числе и в труднодоступных местах.

По словам Сергея, все работники «Транснефть - Прикамье» - универсалы: они регулярно проходят переподготовку, повышают квалификацию. А еще и в коллективе добродушная атмосфера. Люди чувствуют, что предприятие всегда поддержит - поможет, например, в приобретении жилья. А если сильно захочется - и в покорении новых вершин.

Внимание руководства АО «Транснефть - Прикамье» и первичной профсоюзной организации к социальным потребностям работников положительно влияет на создание творческой атмосферы в коллективе, что помогает успешно решать ответственные, сложные задачи качественного улучшения результатов труда, считают на предприятии.

Такая атмосфера, видимо, повлияла и на нашего героя, ведь он уже пять лет как горит одной идеей.

- Воду и дороги я уже освоил, а вот теперь захотелось покорить и небо, - улыбаясь, делится Сергей.

Небо стало его страстью, и два года назад в Сылве, во дворе дома водителя-нефтепроводчика, появился личный самолет - одномоторный «Пилигрим». А чтобы приобрести винтокрылую машину, пришлось сначала пройти специальные курсы летчиков-любителей в Твери.

- Курсанты один за другим из группы отсеивались, - вспоминает Сергей, - но я не мог позволить себе не сдать экзамены с первого раза. Что бы я тогда сказал товарищам по работе? Неудобно было бы: у нас все профессионалы своего дела.

Весной позапрошлого года он, наконец, привез из Твери свой «Пилигрим», и мечта летать стала реальностью.

- Когда я впервые пролетел над Сылвой, над родным поселком, над местом, где проходит один из наших нефтепроводов, я по-настоящему почувствовал себя счастливым человеком, - вспоминает Сергей.

Сейчас он заказал для своего самолета лыжи - чтобы и зимой на нем летать, а не только летом. Многие жители поселка и коллеги по работе просят хотя бы показать его «Пилигрим», а кое-кто - и покатать. Как-то один сослуживец подумал вслух: «Вот бы на таком самолетике летать и осматривать трассы с нефтепроводами».

- Я тогда задумался, и теперь изучаю этот вопрос. Понял уже, что для этого нужно получить диплом пилота-профессионала. И лучше бы завести двухмоторный самолет. Что же, буду думать в этом направлении. Меня с детства учили, и на работе у нас это приветствуется: никогда не стоять на месте, а продвигаться. Идти вперед, ехать, плыть, а то и подниматься в небо, - говорит Сергей.