2019-12-16T10:06:39+03:00
Общество

Предприниматели помогают школьникам создавать бизнес-проекты

Как в России будет работать система наставничества
Екатерина ГАСПЕР
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Специалисты в своей профессии помогают школьникам определиться.Специалисты в своей профессии помогают школьникам определиться.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В стране в рамках национального проекта «Образование» началось тестирование системы наставничества. После того как модель будет апробирована в пилотных регионах РФ, ее внедрят и в Пермском крае.

- У многих из нас есть «остаточное» представление об этой форме взаимодействия, образы, связанные с наставничеством на производстве в СССР, с учительской миссией - наставлять. Это все так, но смотреть можно еще шире, - рассказала «РИА Новости» директор национального ресурсного центра наставничества «Ментори» Ирина Пронькина. – По сути это универсальная технология передачи опыта, знаний, ценностей через неформальное общение, основанное на доверии и партнерстве.

Форм наставничества много, но в образовательной сфере выделяют пять основных: «педагог – педагог», «ученик – ученик», «студент – ученик», «работодатель – ученик» и «работодатель – студент». Для каждой из них разработаны свои программы. Например, успевающий школьник наставляет отстающего или лидер класса помогает менее коммуникабельному товарищу. Другой вариант – учителя в совместной работе передают друг другу опыт представлять проекты или делать презентации, или работодатель вдохновляет ребенка и помогает ему определиться с будущей профессией.

Уже есть первый успешный опыт. В Ивантеевке подростки бросили курить и занялись спортом со своим наставником, сдали экзамены, были сняты с учета в полиции. В Москве педагог помогла конфликтной старшекласснице наладить отношения в коллективе и заняться фотографией, о чем та давно мечтала. Есть предприниматели, которые пришли в школы и стали проектными наставниками для учеников и даже вместе разработали бизнес-проекты.

- Мы учим наставников выстраивать индивидуальную траекторию совместного развития, передавать детям свой жизненный опыт, - поясняет Ирина Пронькина. – Должна возникнуть «химия» в общении, и для этого существуют специальные техники. При этом мы не будем учить инженера, как показывать молодым специалистам свою работу, или расписывать бизнесмену план лекций по маркетингу для старших классов. Они ценны своим видением.

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