2019-12-16T10:06:39+03:00
Общество

В Прикамье предстоящая неделя начнется с потепления, а закончится - резким похолоданием

Температура воздуха может опуститься до - 20 градусов
Лилия Абибулаева
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Неделя с 16 по 22 декабря будет холоднее предыдущих, но немного теплее нормыНеделя с 16 по 22 декабря будет холоднее предыдущих, но немного теплее нормыФото: Василий Вахрин
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Предпоследняя неделя декабря в Пермском крае будет нестабильной. Синоптики пермского ГИС-центра при ПГНИУ прогнозируют теплую и снежную погоду в начале недели и резкое похолодание в конце. Неделя с 16 по 22 декабря будет холоднее предыдущих, но немного теплее нормы.

В понедельник, 16 декабря, температура воздуха днем будет держаться на отметках -7…-12 при слабом южном, юго-восточном ветре (2-7 м/с).

В ночь на вторник, 17 декабря, ожидается потепление на несколько градусов. По всей территории края ожидается небольшой снег. Днем температура повысится до -4…-9 градусов на севере края, до -4…-6 градусов в Перми.

- В среду в Пермском крае ожидается небольшой снегопад. Выпадет до 3 мм осадков. На юге снегопад будет более интенсивным. Температурный фон изменится мало и составит от -3…-4 градусов по юго-западу края до -7…-9 по северу, в Перми в течение суток -5…-7 градусов, - сообщает инженер ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов.

В ночь на четверг, 19 декабря, в Пермском крае температура начнет падать и опустится до - 8…-13 градусов. Днем немного потеплеет. Также по территории края пройдут сильные снегопады. Снег продолжит идти и в пятницу, 20 декабря. За два в Пермском крае может выпасть до 15 мм осадков.

В пятницу днем по юго-западу края возможна слабая оттепель, а на остальной территории температура ожидается в пределах -2…-7, по востоку до -10.

Похолодание обрушится на Пермский край в выходные. По прогнозам синоптиков, в ночь на 22 декабря ожидаются первые этой зимой двадцатиградусные морозы. Однако похолодание будет недолгим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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