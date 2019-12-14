«Народное голосование». Лучшую клинику выберут сами пермяки

В пермском Доме журналиста (ул. Сибирская, 6) состоялся «круглый стол» на тему «Защита врача в суде» в рамках конкурса «Клиника года». В обсуждении приняли участие руководители и врачи ведущих государственных и частных больниц Пермского края.

Напомним, конкурс «Клиника года» проводит издательский медиахолдинг «Комсомольская правда» - Пермь» второй год подряд. Он помогает жителям региона определиться, какой клинике довериться, где работают лучшие специалисты, к кому обратиться в первую очередь. Голосование проходит с сентября по середину января на сайте «Комсомолки».

Участники «круглого стола» в Доме журналиста.Фото: Василий Вахрин

Во время «круглого стола» генеральный директор ООО «Медико-правовая коллегия», директор Пермского медицинского правозащитного центра, кандидат медицинских наук Евгений Козьминых рассказал о нюансах законодательства в сфере медицины. В частности, эксперт подробно остановился на примерах уголовных дел в отношении врачей и способах защиты в суде. Тема вызвала живой интерес у участников обсуждения.

Участники «круглого стола» в Доме журналиста.Фото: Василий Вахрин

Краевая клиническая больница участвует в конкурсе второй раз. В прошлом году больница подала заявки в три номинации – «Лучшая детская клиника», «Лучшая в области хирургии» и «Лучшая в области эндокринологии», и везде заняла первые места. В этом году номинации тоже три, но несколько другие - «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая детская клиника» и «Санаторно-курортное лечение».

- С 10 июля этого года в результате реорганизации к нашей больнице присоединились два детских санатория – «Светлана» в Кировском районе и «Орленок» в Усть-Качке, - рассказывает заместитель главного врача по общим вопросам Краевой клинической больницы Валерий Батурин. - Для нас участие в конкурсе «Клиника года» - это получение обратной связи от пациентов, родителей, коллег и общественности. Так, например, благодаря конкурсу многие узнали, что сейчас эти два санатория тоже входят в состав нашей больницы.

На заседании «круглого стола» на тему «Защита врача в суде».Фото: Василий Вахрин

В трех номинациях участвует и стоматологическая клиника «Аллада» - «Лучшая детская стоматология», «Лучшая взрослая стоматология» и «Клиника с лучшим сервисом». В этом году у клиники дебют в конкурсе.

- Мы сразу же взяли уверенный курс на победу, наш отрыв – более тысячи голосов, пока не загадываем, но очень надеемся, что выиграем, - делится главный врач стоматологической клиники «Аллада» Ирина Ощепкова. – Мы хотим показать свои лучшие стороны, доказать, что у нас действительно хороший сервис, высококвалифицированные стоматологи, которые проходят обучение в России и даже в Европе. Мы не останавливаемся на достигнутом и регулярно проводим внутреннюю корпоративную учебу. Конкурс помогает нам сохранять прежних клиентов, привлекать новых и поддерживать имя на рынке. В первую очередь, это нужно нам самим, мы поставили для себя серьезные задачи и открыты для диалога.

Конкурс «Клиника года» поддерживает министерство здравоохранения Пермского края. Результаты конкурса прошлого года были тщательно проанализированы, сделаны необходимые выводы.

На заседании «круглого стола» на тему «Защита врача в суде».Фото: Василий Вахрин

- Самое важное в конкурсе – это принцип народного голосования, - отмечает заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Люди сами выбирают, кто здесь лучший, куда пойдут наши пациенты. Особенно приятно, что в конкурсе участвуют бюджетные учреждения и показывают очень хорошие результаты.