2019-12-12T13:02:32+03:00
Общество

Фоторепортаж: 10 красивых мест для новогодних селфи в Перми 2020

Рассказываем, где в Перми установили самую яркую иллюминацию к Новому году 2020
Елена КОНОВА
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Соборная площадь у галереиСоборная площадь у галереиФото: Василий Вахрин
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До Нового года 2020 осталось чуть больше двух недель. Мы прогулялись по Перми и посмотрели, где находится самая яркая новогодняя иллюминация, чтобы вам можно было пофотографироваться на ее фоне или просто погулять. Рассказываем о 10 красивых местах для новогодних селфи в Перми 2020.

Вот такая красивая аллея на Комсомольском проспекте в этом году. Фото: Василий Вахрин

Вот такая красивая аллея на Комсомольском проспекте в этом году.Фото: Василий Вахрин

У елки на эспланаде, наверно, многие уже успели пофотографироваться. Фото: Василий Вахрин

У елки на эспланаде, наверно, многие уже успели пофотографироваться.Фото: Василий Вахрин

Такая необычная елка стоит у здания "Лукойла" на улице Ленина Фото: Василий Вахрин

Такая необычная елка стоит у здания "Лукойла" на улице ЛенинаФото: Василий Вахрин

Там же находится и красочная арка Фото: Василий Вахрин

Там же находится и красочная аркаФото: Василий Вахрин

Здание администрации города тоже в этом году переливается яркими цветами Фото: Василий Вахрин

Здание администрации города тоже в этом году переливается яркими цветамиФото: Василий Вахрин

В Старокирпичном переулке можно устроить отличную новогоднюю фотосессию Фото: Василий Вахрин

В Старокирпичном переулке можно устроить отличную новогоднюю фотосессиюФото: Василий Вахрин

А еще можно погулять около телебашни, где будут показывать новогоднее световое шоу Фото: Василий Вахрин

А еще можно погулять около телебашни, где будут показывать новогоднее световое шоуФото: Василий Вахрин

На Соборной площади у галереи установили вот такие красивые арки Фото: Василий Вахрин

На Соборной площади у галереи установили вот такие красивые аркиФото: Василий Вахрин

А еще там есть огромный светящийся подарок... Фото: Василий Вахрин

А еще там есть огромный светящийся подарок...Фото: Василий Вахрин

и большой новогодний шарик Фото: Василий Вахрин

и большой новогодний шарикФото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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