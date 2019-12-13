Фоторепортаж: 10 красивых мест для новогодних селфи в Перми 2020
До Нового года 2020 осталось чуть больше двух недель. Мы прогулялись по Перми и посмотрели, где находится самая яркая новогодняя иллюминация, чтобы вам можно было пофотографироваться на ее фоне или просто погулять. Рассказываем о 10 красивых местах для новогодних селфи в Перми 2020.
Вот такая красивая аллея на Комсомольском проспекте в этом году.Фото: Василий Вахрин
У елки на эспланаде, наверно, многие уже успели пофотографироваться.Фото: Василий Вахрин
Такая необычная елка стоит у здания "Лукойла" на улице ЛенинаФото: Василий Вахрин
Там же находится и красочная аркаФото: Василий Вахрин
Здание администрации города тоже в этом году переливается яркими цветамиФото: Василий Вахрин
В Старокирпичном переулке можно устроить отличную новогоднюю фотосессиюФото: Василий Вахрин
А еще можно погулять около телебашни, где будут показывать новогоднее световое шоуФото: Василий Вахрин
На Соборной площади у галереи установили вот такие красивые аркиФото: Василий Вахрин
А еще там есть огромный светящийся подарок...Фото: Василий Вахрин
и большой новогодний шарикФото: Василий Вахрин
ИСТОЧНИК KP.RU