В Прикамье решен спорный вопрос по объединению двух школ

В Сивинском районе Пермского края урегулировали вопрос с реорганизацией школ в селе Усть-Буб. Ранее родители учеников местной школы обратились к активистам Общероссийского народного фронта и попросили разобраться в вопросе закрытия этого учебного заведения. По их словам, местные власти намерены уже в январе 2020 года перевести детей в школу, которая расположена в 25 километрах от села.

Министерство образования и науки Пермского края провело проверку. Оказалось, что администрация Сивинского района действительно решила провести реорганизацию школ, но подошла к процессу необдуманно.

- Сначала зачем-то хотели возить детей из Усть-Бубинской школы в Кониплотническую, а это 23 километра, что не укладывается в норматив, - отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина. - Мы настояли на ближайшей школе - Бубинской. Всего 13 километров, что важно - маршрут согласован с ГИБДД.

Бубинская школа участвует во многих краевых проектах, например, в ней развивается секция шахмат, юнармейское и волонтерское движения, а также другие направления, в учреждении работают квалифицированные педагоги, есть оснащенные классы физики, химии, биологии, спортзал.

Школе было выделено порядка 600 тысяч рублей на новые компьютеры, комплекты для робототехники, лабораторное оборудование, чтобы занятия проходили максимально интерактивно и увлекательно.

Процесс объединения образовательных учреждений будет проходить постепенно. В результате переговоров с главой Сивинского района Юрием Кабановым было принято решение отложить переход детей в другую школу до нового учебного года. Таким образом, подвоз учеников будет организован с сентября 2020 года, для этого району будут выделены два дополнительных автобуса. Решается вопрос, чтобы до этого времени в деревянном здании Усть-Бубинской школы было нормальное отопление, был грамотно распределен фонд оплаты труда учителей.

- Деньги должны уходить именно педагогам, а не необоснованно раздутому административному персоналу, - говорит Раиса Кассина. – В целом важно сделать процесс объединения максимально комфортным для всех. Для начала познакомить детей друг с другом, организовать совместные мероприятия, проектную деятельность и прочее. А не «дробить» образовательный процесс посреди года.