«Три-З» - первая клиника в ПФО, где пациенту имплантировали новую модель искусственного хрусталика

Хирурги крупнейшей в РФ сети офтальмологических клиник «Три-З» первые в ПФОи одни из первых в стране провели операции по имплантации интраокулярных линз TECNIS Symfony® производства компании Johnson&Johnson.

Это первая ИОЛ с пролонгированным фокусом, позволяющая обеспечить постоянное зрение высокого качества на всех расстояниях с высокой контрастностью и низким уровнем возникновения негативных оптических эффектов. Свойства этой ИОЛ максимально приближены к способностям естественного человеческого хрусталика к плавной фокусировке предметов на разных расстояниях – от 40 сантиметров до бесконечности.

Операции по имплантации ИОЛ TECNIS Symfony® на этой неделе состоялись сразу в двух клиниках сети «Три-З» - в Перми (хирург Дмитрий Перегудов) и Краснодаре (хирург Александр Бойко). В обоих случаях достигнуты целевые показатели рефракции (остроты зрения), полученный результат оправдал все ожидания врачей и пациентов.

Интраокулярная линза TECNIS Symfony® – это первая ИОЛ с увеличенной глубиной фокуса (EDOF - Extended Depth of Focus) для обеспечения единого пролонгированного, иными словами, увеличенного фокуса. Именно это существенно отличает TECNIS Symfony® от категории бифокальных и мультифокальных интраокулярных линз, где фокусы сосредоточены в отдельных точках, что ведет к прерывающемуся диапазону зрению и временным неудобствам в восприятии окружающих предметов и явлений.

Фото пресс-службы компании

Высокая контрастность изображений обеспечивает пациентам высокое качество зрения, которому они могут доверять в любое время суток: и днем при хорошем освещении, и в вечернее и ночное время. Особенно этот вопрос актуален для предотвращения любого рода травм и падений, связанных с невозможностью контрастно различить обстановку при перемещении по лестнице или в обстановке тусклого освещения.

Немаловажен и тот факт, что при имплантации TECNIS Symfony® снижен риск возникновения негативных оптических эффектов, таких как ореолы и блики вокруг объектов, излучающих свет. Таким образом увеличивается безопасность пациентов и степень их удовлетворенности.

Это единственная ИОЛ в индустрии, которую рекомендует для имплантации водителям-дальнобойщикам Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США). По оценке экспертов, ИОЛ эффективно зарекомендовала себя в условиях напряженной работы глаз в стрессовых условиях видимости, как у водителя, когда важно иметь перед собой четкую картину бортовой панели, дороги, а также не испытывать неудобство и раздражение от оптических феноменов.

«За 16 лет работы в микрохирургии глаза хирурги «Три-З» провели более 95 тысяч операций по удалению катаракты. Все эти годы мы внимательно следим за новыми разработками в офтальмологии и успешно внедряем их на всех территориях присутствия компании. С появлением ИОЛ TECNIS Symfony® мы смогли сделать еще один шаг навстречу пациентам, которые ведут активный образ жизни и предъявляют самые высокие требования к качеству своего зрения после операции по удалению катаракты. Мы благодарны компании Johnson&Johnson, разработавшей TECNIS Symfony® и то, что они доверили один из первых опытов имплантации этих ИОЛ хирургам «Три-З», - комментирует медицинский директор ГК «Три-З» Инна Злотникова.

1По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.