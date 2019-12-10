2019-12-10T15:46:46+03:00
Общество

«Ласточки» от Перми до Екатеринбурга: когда проезд будет стоить дешевле

Рассказываем, сколько стоят билеты в разные дни
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: РЖДФото: РЖД
Изменить размер текста:

На этой неделе состоялся первый рейс скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту ПермьЕкатеринбург - Пермь.

Электричка отправляется из Перми в 6.27 и прибывает в Екатеринбург в 11.43. Время в пути 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выходит в 17.16 и возвращается в Пермь в 22.52. Время в пути 5 часов 36 минут. Маршрут проходит через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Базовая стоимость проезда от Перми до Екатеринбурга составляет 1052 рубля. Но в зависимости от периода поездки к тарифу применяются различные коэффициенты.

До 19 декабря цена билета будет дешевле на 15 процентов и составит 894,2 рубля. С 20 по 26 декабря билет будет стоить по базовому тарифу - 1052 рубля. С 27 по 30 декабря цена вырастет на 15 процентов и составит 1209,8 рубля. 31 декабря - базовый тариф. В новогодние каникулы будет действовать повышающий коэффициент в 10 процентов, цена билета - 1157,2 рубля. А с 9 января по 20 февраля проезд опять подешевеет - до 925,76 рубля.

- Приобрести билеты на «Ласточки» можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД ходят стандартные пятивагонные составы «Ласточек» с сидячими местами. В вагонах есть розетки для подзарядки мобильников, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
В Перми феерично запустили новое световое шоу на телебашне
В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов
В Прикамье пьяный лихач, чтобы не лишиться прав, использовал документы брата-близнеца
Пермский зоопарк принимает в дар изделия из натурального меха и кожи
Пермячка попала в больницу после чистки рыбы
Бывшего главного пристава Прикамья оставили в СИЗО еще на два месяца
«Еще 2 года назад о Перми как месте проведения марафонов никто не знал»: в городе подводят спортивные итоги года
«Помогите найти!» В Перми при странных обстоятельствах пропали две школьницы
В Прикамье женщина получила серьезные ожоги при приготовлении пищи
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед
В Прикамье с рейса сняли пьяного водителя
В Перми во время тренировки подросток получил травму ребра
В Перми парень на спор ограбил женщину
В Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
В Перми открылся еще один лесной визит-центр
На пожаре в Прикамье погибли два человека
В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека
Пермский Молодежный Центр обновляет состав
В 2019 году на дорогах Перми в ДТП погиб 21 пешеход
«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»
Житель Прикамья несколько месяцев издевался над своей сожительницей
«Бросалась на маленьких детей». В Прикамье женщина вызвала спасателей из-за взбесившейся кошки
«Горы мусора, клопы и тараканы». Пермяков из-за антисанитарии выселили из квартиры
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
Пермяк получил удар ножом, предложив подруге интим