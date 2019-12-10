«Ласточки» от Перми до Екатеринбурга: когда проезд будет стоить дешевле

На этой неделе состоялся первый рейс скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь –Екатеринбург - Пермь.

Электричка отправляется из Перми в 6.27 и прибывает в Екатеринбург в 11.43. Время в пути 5 часов 16 минут. Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выходит в 17.16 и возвращается в Пермь в 22.52. Время в пути 5 часов 36 минут. Маршрут проходит через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Базовая стоимость проезда от Перми до Екатеринбурга составляет 1052 рубля. Но в зависимости от периода поездки к тарифу применяются различные коэффициенты.

До 19 декабря цена билета будет дешевле на 15 процентов и составит 894,2 рубля. С 20 по 26 декабря билет будет стоить по базовому тарифу - 1052 рубля. С 27 по 30 декабря цена вырастет на 15 процентов и составит 1209,8 рубля. 31 декабря - базовый тариф. В новогодние каникулы будет действовать повышающий коэффициент в 10 процентов, цена билета - 1157,2 рубля. А с 9 января по 20 февраля проезд опять подешевеет - до 925,76 рубля.

- Приобрести билеты на «Ласточки» можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД ходят стандартные пятивагонные составы «Ласточек» с сидячими местами. В вагонах есть розетки для подзарядки мобильников, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.