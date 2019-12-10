100-летие допобразования в Пермском крае: сохранением природы занимаются юные экологи

Как шум влияет на успеваемость школьников, и можно ли определить состояние окружающей среды по лишайникам? На эти и многие другие вопросы ищут ответы пермские юные экологи.

Слово «юннат» сохранилось и в наши дни, разве что дополнилось экологическим содержанием. Юные натуралисты и экологи - это люди, которые увлечены поиском путей сохранения жизни на планете.

В Пермском крае движение юных экологов зародилось в Карагайском районе. Именно там, в Обвинской школе, работал учитель сельхозтруда Михаил Дмитров, который создал на месте бурьяна учебно-опытный участок. В 1932 году Михаил Иванович основал первый кружок юных натуралистов.

В 1941 году Областная станция юннатов появилась в Перми на базе школы №32 в Дзержинском районе. Для начальных классов открылись кружки юных зоологов и растениеводов. Во время Великой Отечественной войны в школе располагался госпиталь.

В дальнейшем появились такие новые формы работы, как ученические производственные бригады и школьные лесничества. С 1992 года при Пермском эколого-биологическом центре работает краевая заочная школа естественно-математических наук, обучение в которой - это залог успешного выступления на олимпиадах, конкурсах и конференциях разного уровня. Там занимаются дети с 5-го по 11-й класс, они получают практические знания и глубокий интерес к биологии, экологии, химии, географии, математике и физике.

Дети ухаживают за родниками

Юные экологи живут во всех уголках Пермского края. Ребята вместе со своими педагогами изучают природу и думают над тем, как сохранить ее красоту и уникальность. Проектов так много, что остается только удивляться, как можно создавать новые и не повторяться.

Например, ученики школы №8 из Красновишерска стали организаторами и участниками субботников на территории школы и парка, конкурса слоганов в защиту зеленого символа города, селфи-кросса и экологического сплава. Их объединение «Зеленое перо» формирует у людей уважение к водным богатствам через медиапространство.

Ребята из гимназии №3 Кудымкара создали экологический отряд «Лидер» и провели городской праздник «Россия - страна Эколят» и квест-игру. Ученики Кувинской школы организовали экскурсии по изучению флоры парков, конкурсы рисунков и плакатов, ухаживали за парками, прудом, родниками и реками.

Свои проекты юные экологи представляют на различных конкурсах, где их могут заметить и помочь реализовать. Организатором конкурсов выступает Министерство образования и науки Пермского края.

- Естественнонаучное дополнительное образование в Пермском крае сегодня развивается в нескольких направлениях, - рассказывает куратор движения юных экологов в Прикамье Анна Мевх. - Самое главное для школьников - это исследовательская и природоохранная деятельность.

Так, в крае существует молодежное экологическое движение «Зеленый мир». В нем участвуют дети, которые ведут активный образ жизни и имеют активную жизненную позицию. Руководит движением экологический центр при Пермском агропромышленном техникуме.

Свои исследования дети оформляют в проекты и заявляют их на различные конкурсы.

Ключевым мероприятием становится краевой слет лидеров движения «Зеленый мир». Главная его составляющая - образование. Дети могут получить консультации по своим запросам и понять, как в дальнейшем им развиваться. А для руководителей это методическая помощь. По сути, слет - это площадка, на которой дети и педагоги обсуждают способы взаимодействия, разрабатывают совместные природоохранные проекты, работают над созданием «дорожной карты» на год вперед.

Как сделать воду чистой

Каждый год в краевых экологических конкурсах принимают участие около трех тысяч детей.

- Это и дистанционные интернет-проекты, и краевые слеты, и исследовательские конкурсы, на которых дети представляют результаты своих исследований, - говорит Анна Мевх. - Также это конкурсы природоохранных практических проектов, где ребята делятся своим опытом и результатами своей просветительской работы.

В Прикамье развивается направление юных лесоводов. Дети рассказывают в территориях о правилах поведения в лесу, выращивают и высаживают в лесах саженцы, борются с лесными пожарами, изучают лесную экосистему, создают исследовательские и прикладные проекты.

Все они - члены школьных лесничеств. В Пермском крае их насчитывается около 40. Так проявляется совместная работа школ и лесничеств в территориях края.

Свой опыт дети представляют, например, на Олимпиаде школьников по лесоведению, на региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», на конкурсе «Юный лесовод», на краевом слете школьных лесничеств.

Много работы ведется по сохранению и улучшению состояния водных объектов. Дети через них изучают климат, оборудуют родники, проводят мониторинг их состояния, исследуют водные растения, животных, качество воды. Свои наработки они показывают на конкурсе «Чистая вода» - региональном этапе Всероссийского юниорского водного конкурса старшеклассников.

Написать проект и поехать в Москву

Один из самых титулованных - ежегодный Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды. Благодаря участию в нем можно даже получить знак отличия «Гордость Пермского края».

В конкурсе принимают участие дети от 12 лет в таких номинациях, как «Юные исследователи», ресурсосберегающее земледелие, ветеринария, зоология и экология позвоночных и беспозвоночных животных и другие.

- Мы стараемся привлечь школьников к изучению природных объектов - животных, растений, экосистем, к практической природоохранной деятельности по сохранению окружающей среды, - делится куратор конкурса в Пермском крае, старший методист экологического центра при Пермском агропромышленном техникуме Елена Устюгова. - Ребята проводят исследовательские работы, самые разные биологические и экологические эксперименты.

Например, участники этого года исследовали особо охраняемую природную территорию - Карагайский лес, шумовое загрязнение в школе и его влияние на внимание учеников, свойства чая как уникального для здоровья напитка, бактерицидные свойства продуктов.

В этом году на заочный этап конкурса подали заявки 83 ребенка из Перми, Березников, ЗАТО «Звездный», Губахи, Лысьвы, Соликамска, Бардымского, Карагайского, Куединского, Кунгурского, Частинского, Кудымкарского районов и других территорий Прикамья.

8 декабря в Перми прошел региональный этап. Жюри в составе ученых и преподавателей пермских вузов выбрали 5 победителей и 10 призеров. Теперь ребятам предстоит защитить свои проекты на заочном федеральном этапе. По его итогам отберут счастливчиков, которые поедут на финальную конференцию в Москву.

Ребята из Пермского края попадают в финал каждый год. В прошлом году в столицу ездили 9-классник из Губахи Максим Нечаев и 8-классница из Кунгурского района Алина Уткина. Максим представил проект по исследованию лишайников как индикаторов состояния окружающей среды и занял третье место. Алина изучала гладиолус гибридный и стала дипломантом. В этом году ребята решили продолжить свои исследования и снова подали заявки, но уже с другими проектами.