«Боялась вылететь с работы из-за возраста»: как 55-летняя чиновница стала моделью

«Я очень боялась пенсии, - признается пермячка Ирина Воздвиженская. – Боялась выключиться из активной жизни, стать никому не интересной и ненужной. А теперь мне так много надо успеть!»

Ирина работает в одном из государственных учреждений Пермского края. Чиновница, одним словом. Этим летом ей исполнилось 55 лет. Вроде бы пора думать о пенсии, внуках и семечках на лавочке. Но нет…

«На фоне молодых я как доисторический ящер»

- У нас в учреждении я самая возрастная. Мне нравится моя работа. Но на общих оперативках на фоне молодых сотрудниц я смотрюсь, как доисторический ящер. И не скажу, что я знаю или умею меньше, чем они. Но после 55 я начала задумываться – а что дальше? Конечно, меня не выгонят. Но все равно, рано или поздно я должна буду уйти.

Вопрос - куда я пойду? Да, у меня есть и силы, и энергия. Но все же знают, что есть определенная дискриминация по возрасту. После 45 лет найти работу проблематично. Особенно, если ты женщина.

Ирина Воздвиженская завоевала корону вице-королевы на конкурсе красоты "Королева серебряного возраста" для дам за 50. Фото: личный архив

И тут я узнала про бесплатную программу переобучения, которую предлагают в центре занятости. Про нее никто почему-то широко не рассказывает. Мы все считаем, что центр занятости – это место, где предлагают работу за копейки и оформляют пособие по безработице. А там есть программы для пенсионеров и предпенсионеров. Курсов – десятки, начиная с пресловутой компьютерной грамотности.

Переучилась в логопеды

Жаль, что у меня уже есть водительские права. А то могла бы выучиться на них бесплатно. Да еще бы и стипендию при этом получала - больше 12 тысяч рублей в месяц. Впрочем, это только для неработающих. Если работаешь – стипендию не дают, зато можно учиться дистанционно. Обучаться можно раз в год - пришла, научилась, не нашла работы по специальности, приходи на следующий год на другие курсы. Например, по ландшафтному дизайну – на даче пригодится.

Я решила дистанционно учиться на логопеда. Еще не успела закончить курсы, а меня уже позвали на работу в региональное отделение Красного Креста. Как-то в разговоре обмолвилась, что посещаю курсы, мне сказали: «Ира, нам позарез необходим логопед».

Так что запасной аэродром у меня уже есть. Это дает мне стабильность и уверенность. А для женщины в моем возрасте уверенность в жизни – пожалуй, самое главное.

«Время бабушек в платочках прошло»

Рубеж в 55 лет заставил задуматься о том, как я выгляжу. Время бабушек в платочках прошло. Зато посмотришь сейчас на какую-нибудь молодящуюся пенсионерку: тени синие в пол-лица, румяна на щечках и помада, которая собирается в морщинках на губах. Она не знает, как по-другому краситься. Как во времена молодости начала синие тени накладывать, так и продолжает. И никто ей не подсказал, что в нашем возрасте надо уже иначе.

Фото: личный архив

Поэтому на участие в конкурсе красоты «Королева серебряного возраста» для дам «за 50» я решилась в качестве эксперимента. Из того же чувства неуверенности, а что завтра?

«Бегемотик, который танцует латину»

Я прошла предварительный отбор, а затем было два с половиной месяца изнурительных занятий - дефиле, танцы, стиль и актерское мастерство. В последние годы я превратилась в бегемотика весом в 88 килограммов. Бегемотик, который танцует латину, – это еще то зрелище. На тренировках начала сбрасывать вес. За два месяца похудела на семь кило, стала чувствовать себя намного легче.

Несколько раз у меня было желание плюнуть на все и сбежать с этого конкурса. Ни на что хватало времени. Но это был эксперимент, который я ставила на себе.

«Каблуки не подпиливали, но завидовали»

В финале нас было 16 участниц, самой старшей - 68 лет. Соперничества не было до последнего момента. Но в день конкурса девочки начали биться за корону всерьез. Конечно, каблуки не подпиливали и толченое стекло в туфли не подбрасывали.

Просто перестали поддерживать друг друга, перестали говорить комплименты: «Как ты хорошо выглядишь». Все очень нервничали, был настоящий психоз – вдруг не успею переодеться. А мы должны были переодеваться шесть раз. И если тебе некому застегнуть молнию на платье, никто не поможет.

«Работая чиновником, я стала мегерой»

В итоге я завоевала корону вице-королевы и приз зрительских симпатий. Но самое главное, я по-другому стала смотреть на жизнь, стала свободнее. За годы работы чиновником я реально загнала себя в жесткие рамки. Я стала мегерой, цербером – слово лишнее не скажи, эмоцию лишнюю не выдай.

Этот конкурс дал мне уверенность в себе. И понимание, что банальная фраза: «Жизнь не заканчивается в 55», – абсолютно правильная. Я сейчас уверена в том, что невозможного не бывает – я могу все. И ничего не боюсь.

Патент на соус

Во время конкурса был и кулинарный поединок. Всю жизнь я думала, что умею готовить. Там поняла –не умею. Есть у меня фирменное блюдо – курица. Но курица, она и есть курица, как ее ни приготовь. Чем удивлять? А конкурс проходил в ресторане, и подача должна быть соответствующей. Другие участницы такую красотищу творили - какие-то необыкновенные торты, или голубое желе, по которому плывут белые лебеди.

И тогда я решила приготовить свой фирменный кисло-сладкий соус к мясу из ревеня. Но где найти в конце октября ревень? Муж нашел в самом дальнем уголке огорода на даче кустик ревеня. Хватило только на одну порцию соуса.

Фото: личный архив

А потом мне предложили взять патент на этот соус. Мой муж раньше преподавал в военном училище. Его выпускники служат в Москве, в академии министерства обороны. Они рассказали, что в армии в пайки, которые выдаются на полевые выезды, входят в том числе и упаковочки всяких соусов – майонез, кетчуп. Почему бы не использовать мой соус, в котором куча полезных микроэлементов и витаминов. Сейчас мы собираем документы, чтобы запатентовать соус «Воздвиженский».

Вторая молодость

В общем, после 55-ти я начала вести очень активную жизнь. На днях мне подруга прислала стихотворение: «Первую молодость нам дарят, а вторая – это наша собственная заслуга». Вот у меня сейчас как раз вторая молодость и наступила.

Я записалась на экспресс-курсы по стилю, подбору гардероба и макияжу. Планирую дальше худеть. И думаю, а чем черт не шутит - может, мне начать карьеру профессиональной модели. Сейчас возрастные модели очень популярны.