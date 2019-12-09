В России создают систему наставничества

Согласно национальному проекту «Образование», к 2024 году не менее 70 процентов обучающихся и педагогических работников общеобразовательных учреждений должны быть вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения.

Кто такие наставники? Это могут быть, например, педагоги, которые взаимодействуют с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, предприниматели, которые дают советы о выборе профессии.

В регионах России началось тестирование новой модели наставничества, которую разработал национальный ресурсный центр наставничества «МЕНТОРИ» в рамках нацпроекта «Образование». В тестовом режиме проект уже запустили в пяти регионах: в Чебоксарах, Брянске, Владикавказе, Красноярске и Владивостоке.

После того как модель наставничества будет апробирована в пилотных субъектах РФ, она будет внедрена и в других регионах, в том числе в Пермском крае.

В регионах уже прошли семинары, в которых приняли участие более тысячи человек. В них участвовали представители органов образования, руководители, педагоги, выпускники, обучающиеся образовательных учреждений и наставники.

- Основа наставничества - это доверительное и взаимообогащающее общение, в этом принципиальное отличие новой модели, - подчеркнула руководитель центра «МЕНТОРИ» Ирина Пронькина. - Наставничество становится той технологией, которая позволяет передавать опыт, знания, формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы. В итоге это поможет системе образования раскрыть потенциал каждого. Целевая модель наставничества - это система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. Цель реализации программы - повышение эффективности системы образования.

В центре «МЕНТОРИ» рассказали о том, что должна обеспечить новая модель наставничества:

улучшение показателей конкретной образовательной организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;

подготовку выпускника средней и старшей школ к самостоятельной жизни и успешному трудоустройству в мире нестабильности и неопределенности;

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого учащегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории;

создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности.