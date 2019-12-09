Индекс Оливье - 2020: в какую цену обойдется новогодний салат пермякам

Эксперты Росстата подсчитали - главный новогодний салат «Оливье» в этом году подорожал на 4,6%. Для расчетов взяли семью из четырех человек и средние цены на конец ноября. В состав блюда включили 500 грамм консервированных огурцов, 380 грамм зеленого горошка, 500 грамм картофеля, 200 грамм моркови, 4 куриных яйца, 300 грамм вареной колбасы, 200 грамм майонеза и 100 грамм репчатого лука.

В итоге стоимость блюда составила 340 рублей. Как и ожидалось, за год подорожали почти все основные ингредиенты. Подешевели только морковь и картошка.

В прошлом году гастрономический «гвоздь» праздника обошелся чуть дешевле. Так, по данным Пермстата, в декабре 2018 года набор продуктов для оливье на семью из четырех человек выходил на 322 рубля. А еще годом ранее «индекс оливье» Росстат рассчитал ровно в 300 рублей.

Но статистика - дело не всегда показательное: специалисты берут для своих исследований средние расценки, а жизнь, как известно, сложно подогнать под единые рамки.

Мы сходили в магазин и посмотрели, сколько стоят эти продукты на пермских прилавках. Сразу оговоримся, что цели экономить у нас не было. Все-таки салат необходим для большого праздничного стола, за которым соберутся родные и близкие.

И вот, что мы обнаружили в одном из сетевых магазинов. Килограмм репчатого лука стоит 22,90 рубля, килограмм вареной колбасы высшего сорта - 459,90 рубля, 720 грамм маринованных огурцов «Домашние» - 179,90 рубля, 400 грамм зеленого горошка - 91,90 рубля, 400 грамм майонеза - 79,90 рубля, десяток яиц отборной категории - 63,90 рубля, килограмм картофеля - 14,90 рубля, килограмм мытой морковки - 34,90 рубля.

Пользуясь расчетами статистиков, оливье для пермской семьи обойдется в 432 рубля. Повторимся, что продукты мы выбирали не самые дорогие, но и не дешевые. В результате выскочили из статистических расчетов на 92 рубля. Ощутимо дороже средних показателей у нас получились колбаса, огурцы и горошек, а картошка и лук - даже дешевле.