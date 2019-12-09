Бесплатные катки, световые шоу на телебашне и поиски Снегурочки: как Пермь готовится к Новому году

Со своими коньками - бесплатно

В этом году в Перми снова запускают проект «Ледовый сезон». С 15 декабря на восьми открытых катках можно будет бесплатно покататься на коньках в определенное время.

Так, свободный вход будет на катках «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26) и на катке у «Гознака» (ул. Кавалерийская, 3а).

Бесплатным станет время по вечерам, с 20.00 до 22.00, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Но для этого нужно принести с собой свои коньки. Прокат в любом случае останется платным.

Как и в прошлом году, покататься на коньках бесплатно также могут дети до 7 лет с одним сопровождающим взрослым. И это уже в любой день. Главное - чтобы в это время на катке не шли работы по подготовке льда и не было тренировок.

Бесплатный каток, напомним, откроется на эспланаде у памятника «Героям фронта и тыла». Его зальют в конце декабря. Также второй год подряд будет вести свою работу небольшой, но красивый каток «под самолетом» - в сквере Субботина, около монумента «МиГ на взлете». Выход на лед на обоих этих катках будет бесплатным, прокат – платный.

Шоу высотой в 275 метров

В этом году пермяков и гостей города ждет новинка – световые шоу на телевизионной башне, что на Крупской, 61а. Торжественный запуск состоится 10 декабря в 18.00, посмотреть его можно будет до 12 ночи. Это расписание будет действовать вплоть по 30 декабря.

В новогоднюю ночь шоу будет длиться дольше - до 4 утра. С 1 по 8 января время его работы сократят до 2 ночи, а с 9 по 31 января расписание вернется на декабрьское время – с 18 часов и до полуночи.

Высота пермской телебашни – 275 метров. Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, это третья по высоте телебашня в России. Впервые подсветка появилась на ней в конце 2016 года. Тогда она была статичной. А через два года освещение стало динамичным.

Внимание! Разыскивается Снегурочка

Впервые главную Снегурочку новогоднего шоу на эспланаде выберут сами пермяки. Желающие принять участие в конкурсе должны снять короткую видеовизитку и рассказать о себе от первого лица. Заявку с контактными данными нужно прислать на почту 2020perm@gmail.com до 20 декабря.

Организаторы отберут лучшие визитки и опубликуют их в группе «Мой город - Пермь!» в социальной сети «ВКонтакте». А дальше уже сами пермяки в режиме онлайн проголосуют за одну из финалисток. Результаты объявят 25 декабря.

Победительница выйдет на сцену в новогоднюю ночь и станет ведущей праздничной программы в ледовом городке на эспланаде. Именно ей выпадет честь поздравить жителей и гостей нашего города с Новым, 2020-м годом.