"Не надо покупать детям по 100 машинок, они будут играть только с любимыми", - лучший «Усатый нянь» страны рассказывает о секретах воспитания

31-летний пермяк Евгений Пепеляев стал лучшим воспитателем России. В детский сад бывший радиофизик попал случайно. Увидел вакансию и решил попробовать. Родители дошколят сначала косились: мужчина будет вытирать детишкам носы, и рисовать с ними уточек? А теперь в группу, где уже шесть лет работает «усатый нянь», выстраивается очередь.

Кто первый уснет - может не спать

Перед тем, как пойти в педагогику, Евгений долго думал, советовался с семьей и друзьями, и когда пришел на собеседование в детский сад «Школы рыцарей и принцесс», был морально готов к тому, что придется писать бесконечные планы и по 12 часов проводить с детьми.

- Но настоящим сюрпризом для меня стало то, что воспитателю в голове нужно удержать тысячу мелочей: кому надеть колготки потеплее, кому шарф правильно завязать, кого на кружок или секцию отвести, у кого и на что аллергия, - смеется лучший воспитатель страны. - Чтобы уложить это все в голове, в первые месяцы я вел дневник.

Но самым сложным для 31-летнего педагога оказался тихий час. Дети ни в какую не хотели успокаиваться и засыпать.

- Я не сторонник жестких мер общения, и дисциплина давалась мне с трудом, - честно признался Евгений Владимирович. - Я перепробовал все: спокойным голосом читал ребятам медитативные сказки, применял метод «кто первый уснет - может не спать», старался «умотать» их на прогулке, но никак! На помощь приходила педагог из соседней группы, она успокаивала моих детей, чтобы они своим шумом не будили других. Сейчас я научился настаивать - если ты не спишь, то не мешай отдыхать другому.

В группу, где работает «усатый нянь», стремятся отдать своих детей многие родители.Фото: Личный архив героя публикации

Родители тоже с осторожностью воспринимали педагога-мужчину. Детский сад, куда устроился Евгений, работает по системе Монтессори: здесь разновозрастные группы и дети сами накладывают себе еду.

«А мой ребенок не останется у вас голодным, уследите за ним?», «Как он тарелку супа донесет сам?» - задавали вопросы волнующиеся мамы.

- Приходилось объяснять, что в этом вопросе дети довольно быстро начинают ориентироваться на собственное чувство голода и никогда не выйдут из-за стола голодными, - объясняет Евгений. - Правда, случались в моей практике ситуации и посерьезней. Вечером, пока мы в раздевалке одевались на прогулку, я не углядел, как один мальчик спустился на первый этаж и столкнулся там с мамой, которая пришла забирать его. Мне тогда было безумно стыдно и пришлось объясняться, а дальше быть более внимательным. Еще один ребенок серьезно пострадал, когда бежал по лестнице, упал и рассек бровь.

Сейчас отношения с родителями в группе прекрасные: мама и папы видят, что воспитатель всегда старается сделать лучше для их ребенка. Расскажет, как прошел день, чем интересовались дети, опубликует фото в родительском чате.

100 машинок детям не нужны

- Как воспитывать современных детей, - спросили мы у лучшего воспитателя страны?

- Любые крайности - это плохо: нельзя, чтобы была одна строгость или безграничная любовь, считает Евгений Владимирович. - Нужно быть гибким. Например, раньше я всегда настаивал на том, чтобы ребенок, взявший поиграть игрушку, обязательно убирал ее сам. В итоге стал замечать, что результат становился только хуже. Дети вообще отказывались прибираться: «Я не брал эту игрушку, путь убирает тот, кто ей играл». Сейчас я всегда помогаю детям и вижу, что они тоже готовы помогать друг другу. Еще я учу их, что не обязательно дружить, но всегда нужно уважать другого человека. Бывает, кто-то не хочет вставать в пару с другим ребенком, объясняя: «Я с ним не дружу». Но у меня в группе всегда найдется ребенок, который встанет рядом. И я всегда отмечаю это, говоря: «Спасибо тебе за взрослый поступок!»

В чем-то «усатый нянь» завидует современным детишкам: у них столько удовольствий! Это и необыкновенные игрушки, и всевозможные гаджеты.

- Однако важно понимать, что использовать их нужно лишь как инструмент для познания мира. И чтобы виртуальный мир не заменял реального общения.

- Как часто надо покупать детям игрушки? - спрашиваем мы мнение авторитетного собеседника.

- Смотрите: родители регулярно приносят нам в группу пакеты игрушек, объясняя, что дома их стало слишком много. Считаю, что и в этом вопросе нужно соблюдать золотую середину. Да, иногда хочется побаловать своих детей, но не стоит перегибать палку. Я не сторонник удовлетворения всех хотелок ребенка и не думаю, что 100 машинок нужны детям. Они все равно будут играть только с теми, которые любят. Также не стоит забывать о подручных материалах: листочках и палочках, с помощью которых дети учатся фантазировать и проявлять свое творчество.

Детский сад работает по системе Монтессори - здесь разновозрастные группы.Фото: Личный архив героя публикации

В женском коллективе стараюсь не сплетничать

Евгений не скрывает, что работать в женском коллективе ему приятно.

- Здорово, когда рядом столько прекрасных девушек и женщин, - улыбается он. - Конечно, есть коллеги, с которыми мы общается на «ты», вместе ходим на корпоративы, но отношения я все равно стараюсь выстраивать с профессиональной точки зрения и никогда не поддерживаю сплетен.

Сам Евгений пока не женат и не имеет своих детей.

- Однако в последнее время я все чаще думаю о том, чтобы обзавестись своей семьей, - улыбается он. - Работая с детьми, понимаешь, что они замечательные, и я уже готов к отцовству. Осталось только найти человека, который разделит со мной это желание.

- А зарплаты воспитателя в детском саду хватит, чтобы содержать семью?

- Думаю, хватит, - улыбается педагог. - Наши зарплаты зависят от стажа работы, проектов, в которых воспитатель участвует, дополнительных платных услуг и участия в конкурсах. Машины своей у меня нет, зато есть ипотека - я решил обзавестись собственным жильем - и второй курс учебы в педуниверситете. В прошлом году я решил получить образование психолога. Самостоятельно подготовился к ЕГЭ, но так как бюджетных мест не было, учебу теперь оплачиваю сам.