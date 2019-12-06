В выходные в Прикамье ожидается аномально теплая погода

В ближайшие выходные жителей Пермского края ждут снегопады, метели, сильный ветер, но не по-зимнему теплая погода. По сообщению синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, температура будет выше нормы на 7-8 градусов.

Потепление начнется уже в пятницу, 6 декабря. Днем температура подрастет до 0…+2 градусов. Потепление будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 м/с и метелью. За 3-4 часа может выпасть 4-5 мм осадков. На севере края ожидается более сильный снегопад. К вечеру пятницы немного похолодает. Из-за этого может образоваться гололед на дорогах и тротуарах.

Выходные также будут теплыми. В субботу, 7 декабря, ожидается слабый снег. Местами может выпасть до 9 мм осадков. Температура воздуха ожидается в районе 0…+2 градусов.

В воскресенье, 8 декабря, немного похолодает, до -1…-3. На севере и востоке края возможны снегопады с налипанием мокрого снега. Также из-за понижения температуры возможен гололед.