Дети строят модели самолетов и создают экранопланы

- На одном из соревнований ребятам дали задание придумать снегоплавильную машину, и креативные пермские дети сделали ее в виде крокодила, пожирающего снег. И заняли третье место со своей идеей. Вот что значит творческое мышление! Если бы по нашим улицам ехал крокодил и убирал снег, все бы оглядывались и радовались, - улыбается директор краевого центра «Муравейник» Дмитрий Кольмай.

В этом году знаменитому «Муравейнику» исполнилось 100 лет. Именно он начал историю дополнительного образования в Прикамье. Спустя век - это место притяжения талантливых детей, профессиональных педагогов, интересных проектов и неиссякаемой энергии творить.

Объять необъятное

Центр «Муравейник» - это три корпуса. Основной находится в историческом здании на ул. Пушкина, 76, ему уже большее 100 лет. Здесь занимаются дети. За вековую историю в этом здании располагалась и школа №9 им. А. С. Пушкина, и областной Дворец пионеров, и областная Станция юных техников.

Второй корпус - на ул. Генкеля, 1б, рядом с классическим университетом, там размещены администрация и хозяйственные помещения.

И есть еще туристическая база в деревне Кулики Пермского района, которая летом работает как детский профильный лагерь. Смены набираются в зависимости от направлений, например, есть заезды техников, 3D-моделистов, радиоэлектронщиков, авиамоделистов. Ребята приезжают со всего Пермского края, работают с педагогами и реализуют проекты.

«Муравейник» - это региональный ресурсный центр, которому оказывает поддержку Министерство образования и науки Пермского края. В рамках празднования 100-летнего юбилея пройдет капитальный ремонт здания на улице Пушкина. Это базовая площадка федеральных проектов, среди которых «Яндекс.Лицей», «Кадры будущего для региона», а также региональный оператор всероссийской олимпиады школьников и многих других олимпиад. Проекты направлены на развитие дополнительного образования с регулярным финансированием.

Центр является многопрофильным учреждением. Дети занимаются практически по всем направлениям дополнительного образования, приоритеты - техническое творчество, туризм, краеведение, работа с одаренными детьми, очно-заочные школы. Здесь воспитывают и инженеров, и юных журналистов, и туристов, и знатоков интеллектуальных игр.

- Очень бы хотелось объять необъятное, - делится директор.

Основной возраст учеников - от 7 до 18 лет. Младше – на усмотрение педагога, главное, чтобы ребенок «вытягивал» программу.

Так сложилось, что в центре достаточно молодой педагогический состав. Выбирают лучших из лучших. Руководство учреждения ездит в территории края и заинтересовывает в профессиональном развитии местных учителей труда и технологии. «Чтобы было, с кем соревноваться», - говорят здесь.

Помимо самих занятий, с детьми работают психологи. Они избавляют их от комплексов, помогают решить проблемы в коллективе и стать более общительными. Такая помощь очень ценна и перед соревнованиями, на которых нужно презентовать свой проект. Психологи делают все, чтобы ребенок раскрепостился и не впадал в ступор во время выступления.

- В авиамоделизме у нас был такой случай, - вспоминает Дмитрий Кольмай. - Мальчик прекрасно управлял самолетом, пока он был близко, чуть только «крылатая машина» удалялась выше в небо, ребенок терял контроль над ней. Так он разбил не одну модель. Стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что он банально плохо видит, а признаться в том, что ему нужны очки, он стеснялся. Родители купили ему очки, и он стал летать на отлично, в этом году занял первые, вторые и третьи места на всероссийских соревнованиях. Сейчас Степан Аркадьев - самый титулованный ребенок по авиамоделизму в Пермском крае.

«Грусть» и «Радость» на одной полке

Одно из самых ходовых направлений носит заманчивое название «Игры разума». Это интеллектуальные игры. Принимают с 7-го класса, но есть и резерв, куда входят дети помладше. Здесь всегда знают, кто придет на занятия в следующем году.

- У нас есть «Что? Где? Когда?», «Своя игра», немножечко «Брейн-ринга» и другие игры, где отвечают на вопросы, - рассказывает педагог дополнительного образования Александр Пономарев. - Через игровую форму дети обогащаются знаниями, получают навыки мышления - как ассоциативного, так и логического.

А вот кабинет по авиамоделизму, где занимаются дети разных возрастов, - от 7 до 17 лет. Образовательная программа рассчитана на три года, и уже в первый из них ребята строят простейшие самолеты. Если понравится, то можно продолжить и строить уже почти настоящие самолеты, уменьшенные в габаритах, но выполняющие все же те элементы воздушного пилотажа. Летать учатся на симуляторе с помощью радиоуправления. Летом выезжают в поля, где пробуют свои самолеты, как электрические и бензиновые модели, так и планеры.

- Когда дети изготавливают копию самолета, родители помогают им, покупают специальные куклы, шьют костюмы для летчиков вплоть до очков и парашютов, - говорит Дмитрий Кольмай. - Была у нас даже копия трехмоторного бомбардировщика, у которого открывался люк, и выпадала маленькая бомба. Эта модель участвовала во всероссийских соревнованиях и заняла достойное место.

Директор "Муравейника" Дмитрий Кольмай показывает модель будущего самолета.Фото: Василий Вахрин

В этом кабинете - копии самолетов самых разных лет, от первых аппаратов начала XX века до современной модели с реактивным двигателем. Есть несколько проектов, пока в чертежах, с которыми ребята ездили на конкурс «От винта» в рамках международного авиасалона «МАКС». Они придумали экраноплан - самолет, летающий на небольшой высоте над ровной поверхностью, например, над водной гладью, и конвертоплан, который может вертикального взлетать и садиться, с характеристиками скорости полета, как у самолета.

Проекты заметили, и дети готовятся воплотить их в жизнь, приобрели двигатели и процессоры. И, возможно, в следующем году на выставку поедут уже с габаритными моделями.

В «Муравейнике» развивают перспективное 3D-моделирование. Как отмечает директор центра, оно еще не так широко распространено, но уже начинает набирать обороты и в ближайшие 3 - 5 лет по массовости сравняется с робототехникой.

- Ребенок здесь учится мыслить как инженер, - поясняет Дмитрий Кольмай. - Изделие нужно разработать, начертить в специальной программе и изготовить. Весь процесс от начала до конца.

Чего только здесь нет на полках! И танки, которые участвовали в танковом биатлоне, и «Грусть», «Радость» и другие персонажи мультика «Головоломка», и извилистые кубки. Модели создают на 3D-принтерах и с помощью 3D-ручки. Процесс не быстрый, например, один кубок печатается 5 - 6 часов, но результат того стоит. Ребята занимаются чуть постарше, с 9 - 10 лет, так как нужны усидчивость и знания математики основ черчения.

Увидеть красоту родной земли

В туристско-краеведческом направлении сейчас занимается более 200 детей. «Муравейник» реализует эти программы в основном на базе школ, так как у них есть спортзалы и стадионы, где дети могут поработать с веревками и палатками. Ежегодно отчетом у них становится летний пешеходный поход или сплав.

В спортивном туризме дети могут получить спортивные разряды. Воспитанники центра хорошо проявляют себя на всероссийских соревнованиях - ежегодно они участвуют в номинациях «Пешеходный туризм» и так называемый «Зальный туризм», когда препятствия нужно проходить в зале.

В Пермском крае проходит пять этапов ежегодных краевых соревнований - лыжная и пешеходная дистанции, состязания в зале и два конкурса походов. Для них ребята вместе с педагогами выбирают свой уровень сложности, выходят в поход, составляют отчет и отправляют его на всероссийские соревнования. Прикамье ежегодно держится в тройке призеров.

В сборной края, в том числе и дети из «Муравейника». Обычно команда уезжает в поход на месяц, ребята посещают разные места Южного и Северного Урала. Изучают камни и скалы, древние поселения, собирают на стоянках мусор.

Своими разработками центр «Муравейник» охотно делится с территориями. Второй год реализуется проект «Умный автобус», в рамках которого педагоги центра и других учреждений, среди которых «Росток», эколого-биологический центр, выезжают в города и села Пермского края и предлагают местным учителям свои программы. С собой берут оборудование и заготовки для мастер-классов. Например, передают опыт по авиамоделизму, туризму, основам радиоэлектроники, дизайну.

В этом году «умный автобус» уже побывал в Большой Соснове, в Березовском и Нытвенском районах, в Кочево.

- Дети везде разные, и менталитет у них разный, - говорит директор Дмитрий Кольмай. – И у всех должны быть варианты самореализации.