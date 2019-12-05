7 мифов о тараканах. Почему они возвращаются в пермские дома

В 1970-е годы не было квартиры, где бы не боролись с усатыми соседями. Многие помнят, как по углам раскладывали картонки, накапав на них яичного желтка, смешанного с борной кислотой. А когда в продаже появились карандаши «Машенька», рисовали белые узоры на плинтусах.

Затем тараканы в одночасье исчезли. Так внезапно, что никто даже не понял, почему.

Пермский энтомолог Сергей Есюнин.Фото: Андрей МАТЛИН

- Даже научный мир не стал интересоваться этим феноменом, - говорит заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных ПГНИУ, энтомолог Сергей Есюнин. - Все просто вздохнули с облегчением. А зря. Может быть, тогда бы мы поняли, как бороться с этими насекомыми. Потому что теперь они возвращаются в наши дома.

Еще пять лет назад ученый предсказывал, что это скоро должно произойти. И - как в воду глядел. В социальных сетях пользователи выкладывают посты о том, что тараканы встречаются все чаще. И уже не только в квартирах.

Люди всегда побаивались этих насекомых.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пермская детская больница на Баумана, 17 кишит тараканами, - написала в соцсетях мама одного из поступивших туда детей. – А ведь здесь и так лежат дети с низким иммунитетом.

В службах дезинфекции подтверждают, что просьб уничтожить тараканов к ним поступает все больше и больше.

Туркменских тараканов разводят на корм экзотическим животным.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Высказывались разные версии, почему в свое время исчезли тараканы, - говорит Сергей Есюнин. - Например, была такая: они ушли из-за излучения в связи с использованием мобильных телефонов. Но, во-первых, сотовая связь только развивается. Во-вторых, - тараканы пропали разом и тогда, когда мобильники были еще далеко не у всех. Больше всего это было похоже на эпизоотию, на то, что какие-то микроорганизмы начали поражать бактерии, которые живут в кишечнике этих насекомых и помогают им переваривать пищу. Определить, что это были за микроорганизмы, сейчас вряд ли возможно, мы упустили такую возможность. Очевидно, у каких-то групп тараканов должен был выработаться к ним иммунитет. Вот они сейчас и начинают плодиться.

Тараканьи бега: кому-то эти насекомые приносят доход.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Словом, не исключено, что нам придется вспоминать все, что мы знаем про этих усатых докучливых соседей, чтобы получше им противостоять. Между тем, по поводу тараканов родилось немало мифов и заблуждений, которые развенчивают ученые.

Миф №1

Тараканов на Руси в годы Первой мировой войны стали называть Пруссаками из-за длинных усов, как у прусских солдат. Но вот в Пруссии их начали величать Русаками. Насекомое считалось неприятным соседом, отсюда и солдатский юмор у воюющих сторон.

Миф №2

Тараканы исчезли, потому что люди почти перестали читать и не собирают библиотеки. Красивый миф. Действительно, эти насекомые какое-то время могут питаться бумагой, картоном, книгами, но из-за низкокалорийной пищи дают при этом весьма малочисленное потомство. К тому же бумажной продукции в квартирах больше не стало, а они возвращаются.

Миф №3

Тараканов в подъезды стали специально подбрасывать фирмы, которые занимаются дезинфекцией, чтобы создать «фронт работ». Миф опровергается просто: для расселения насекомых между домами этого не требуется - летом они преспокойно путешествуют по городу на значительные расстояния. Когда численность тараканов увеличивается, у них пробуждается тяга к перемене мест.

Миф №4

Тараканы вернулись потому, что их стали разводить на корм для экзотических птиц и зверьков. Отчасти это так: во влажных местах - в подвалах больниц, в кафе и ресторанах из-за этого у нас появились туркменские тараканы. Но это другой вид, они немного темнее привычных для нас рыжих тараканов, обитают только во влажной среде и поэтому, как правило, не поднимаются в квартиры, в которых для них слишком сухо.

Миф №5

Тараканы настолько живучи, что переживут и атомную войну. Живучесть насекомых сильно преувеличена. Например, они не могут обходиться без воды - без нее полезные для них бактерии в желудке перестают расщеплять целлюлозу. Недаром в квартирах, где подолгу никто не живет и не открывает краны, они исчезают. Это можно использовать для борьбы с насекомыми: устранить в доме любые протечки и закрывать все емкости крышками.

Миф №6

Тараканы могут переносить даже морозы. Нет, это не так. Те, кто раньше переезжал в новостройку в мороз, их с собой в новую квартиру не привозил - насекомые вымерзали по дороге.

Миф №7

Тараканы могут распространять опасные инфекции. Это, к счастью, неверно - сами по себе они не заражаются болезнями, которые могут передавать человеку. Но эти насекомые вездесущие, и хоть и моют лапки, подобно мухам, но не настолько чисто, чтобы можно было с ними мириться.