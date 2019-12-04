«Говорили, что он не доживет и до 20». Как мама неизлечимо больного пермяка борется за него 22 года

- Сын с рождения был слабый, никогда не бегал, не прыгал, - рассказывает Любовь Воробьева. – А когда ему было 8 лет, в один день просто не смог встать на ноги.

Сейчас Антону 22 года. Вот уже несколько лет за него дышит аппарат ИВЛ. У молодого человека миодистрофия Дюшенна. Это заболевание постепенно разрушает все мышцы в организме. Несколько лет назад болезнь добралась до грудной клетки, и парень не смог самостоятельно дышать. Ему прочили всю жизнь провести в реанимации.

Но три года назад ему удалось «сбежать» из больничной палаты домой к родителям в Култаево. Это стало возможным после того, как пермяки помогли приобрести собственное оборудование. Мама стала для Антона настоящей медсестрой, а сам он - одним из первых в Пермском крае, у кого получилось вернуться из больницы домой с таким заболеванием.

С тех пор родители и фонд «Дедморозим» стараются помочь молодому человеку не замыкаться в четырех стенах. Например, летом он ездит на дачу. Также он увлекается рок-музыкой, и сбылась его мечта – побывать на концерте. Сначала «квартирник» прошел прямо у него дома, а потом удалось свозить его на выступление группы «Сплин».

Антон разговаривает шепотом – громче не позволяет трубка, через которую он дышит. Вся его жизнь – в компьютере. Он любит играть в стратегии. Управлять мышкой и нажимать клавиши ему помогает его мама.

- Он хорошо играет, очень сообразительный, - делится Любовь Михайловна. – Мы с ним обо всем на свете разговариваем – о жизни, о здоровье. Я сейчас лечусь от онкологии, но жить все равно хочется. Много Антону не надо – день солнечный, и он уже счастлив.

Еще молодой человек любит смотреть видео в Интернете, выбирает познавательные – про природу, животных. А сейчас у него новая мечта – побывать на море, которое он никогда не видел.

Для бесперебойной работы аппарата ИВЛ постоянно нужны расходные материалы. Без них это просто ненужная коробочка. Но за счет бюджета они не предоставляются. Запчасти – это зонды, контура, фильтры, трахеостомические трубки. Одни нужно менять раз в две недели, другие - несколько раз в день.

Очередная партия расходных материалов для дыхания в семье Воробьевых вот-вот закончится. О том, как помочь Антону их приобрести, можно узнать здесь.