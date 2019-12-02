«Большие стаи будем прореживать, нерадивых хозяев штрафовать». В Перми рассказали, как усилят меры по отлову бродячих собак

В Перми собираются усилить меры по отлову безнадзорных собак – такое поручение дал глава Перми Дмитрий Самойлов после жуткого случая, произошедшего в минувшую пятницу.

Вот как он сам рассказал об этом в тот же день на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня стая собак в частном секторе Висима напала на трёх мальчиков, которые в логу катались с горки, - написал Дмитрий Самойлов. - Один из них в тяжелом состоянии доставлен в краевую детскую клиническую больницу. Попросил главврача больницы взять под личный контроль состояние ребенка, семье пострадавшего мальчика будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая и материальная. Съездил на место, по данным службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре бригада ловцов выезжала туда 8 раз, 3 собаки было отловлено. Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами. Директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» с сегодняшнего дня уволен. Мой заместитель Игорь Субботин будет лично отвечать за организацию отлова безнадзорных собак».

Как сообщили в городской администрации, на данный момент на Висиме уже отловлено 10 собак. Трех псов, покусавших мальчика, отловили еще в ночь на субботу. При этом выяснилось, что 2 собаки ранее были чипированы, стерилизованы и выданы новым хозяевам. Однако они свободно бегали по улицам, их подкармливали жители этого частного сектора.

Как рассказал и.о. директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Лев Третьяков, в городе будет увеличено, количество штатных ловцов, возможно, к отлову дополнительно привлекут какие-то подрядные организации.

- Наша задача – усилить отлов, чтобы в течение месяца все острые проблемы по городу снять, - сообщил Лев Третьяков. - Места, где бегают большие стаи собак, в том числе, и с желтыми бирочками на ушах, нам известны. Будем такие стаи прореживать – снижать в них численность. По рекомендациям ученых из пермского классического университета, в них должно остаться, максимум, по 4 особи.

Всего, по данным пермских биологов, которые провели специальный мониторинг, в Перми сейчас насчитывается около 4 тысяч 300 бродячих собак, в Перми за год отловили 2 тысячи 500 собак.

- В декабре должен быть достроен новый муниципальный приют на улице Верхнемуллинской, а площадка на улице Соликамской останется в качестве резервной, - рассказал Лев Третьяков. – Новый приют должен быть сдан в марте следующего года, но ставится задача сдать его в декабре. Там будет большое количество уличных вольеров.

Как рассказал Лев Третьяков, в приюте поднимут все договоры, по которым выдавали псов новым хозяевам.

- Мы будем объезжать владельцев и смотреть, как содержатся собаки, - объяснил он. - И мы не будем принимать во внимание объяснения, что пес, мол, сорвался с поводка и убежал. По закону каждый несет бремя ответственности за содержание своей собственности. На тех, кто отпускает собак на свободный выгул, будут составляться протоколы об административном правонарушении. Мы уже передали на рассмотрение 7 таких протоколов. Кроме того, общественность должна воздействовать на тех, кто подкармливает безнадзорных собак. Животные начинают считать своей территорию, где их кормят, и агрессивно защищают ее.

Лев Третьяков не исключает, что в каких-то случаях к рейдам по отлову собак придется подключать полицию.

- На том же Висиме мы столкнулись с противодействием местных жителей, которые не давали ловцам выполнять их работу, - объясняет он.

Усиление отлова бродячих собак поддерживают и многие пермские общественники.

- Надо добиться снижения популяции безнадзорных собак, они сбиваются в стаи и нападают на самых слабых – на детей и престарелых людей, - говорит председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края», член Общественной палаты Пермского края Ирина Ермакова. – Давно пора навести в этом деле порядок. Я люблю животных, но давайте будет гуманными и к людям.

Во многом тут вина и беспечных хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу, и тех, кто подкармливает бродячих собак, не осознавая, что способствует тому, что их становится все больше. У каждой собаки должен быть хозяин, и он должен нести ответственность за нее. Нужно установить четкие правила по содержанию домашних животных и наказывать за их неисполнение. Допустим, собака идет рядом с хозяином, но без поводка – это уже нарушение, неизвестно, как она себя поведет. У меня, например, маленького ребенка укусила собака, которую прогуливал владелец.