«Вцепилась зубами и рвала». В Перми бойцовский пес напал на девушку и ее маленького шпица

- Бойцовский пес терзал мою собаку, а его пьяный хозяин стоял все это время бутылкой пива в руках и просто смотрел на происходящее, - вспоминала на процессе, который состоялся в Кировском суде Перми, хозяйка померанского шпица.

Молодой девушке удалось отсудить 100 с лишним тысяч рублей за то, что на нее и ее собаку напала пес бойцовской породы. ЧП произошло в конце мая в Закамске.

Пермячка вышла на улицу выгулять свою маленькую собачку, в это время на них напал стаффордширский терьер, бегавший по газону без намордника и без поводка. Бойцовский пес начал терзать маленького песика, а его нетрезвый хозяин даже шага не ступил, чтобы отогнать пса.

Оттаскивала от своей собаки разъяренного стаффа сама девушка. В итоге она тоже получила раны, и помощь ей пришлось оказывать врачам травмпункта. А вот шпиц после этого нападения пострадал так, что стал инвалидом.

- В ветеринарной клинике собаке сделали две сложнейшие операции, длительное время пес находился на амбулаторном лечении, кусаные раны были в области брюшной стенки и мышц спины, в результате укусов образовалось внутреннее кровотечение, были повреждены внутренние органы, разорвана почка, поврежден спинной мозг, - рассказали в суде Кировского района Перми. – Теперь собака не может передвигаться на задних лапах. Хозяйка собаки представила в суд все необходимые справки, чеки и документы. Она просила возместить 96 тысяч материального ущерба, 300 тысяч – морального и 15 тысяч рублей на оплату услуг адвоката.

- Вину признаю, но суммы морального и материального вреда явно завышены, - заявил в суде ответчик.

Суд посчитал, что вред здоровью собаки истицы был причинен по вине ответчика. Как владелец собаки крупной породы он не выполнил обязанности по обеспечению безопасности граждан, в итоге девушке был причинен ущерб, связанный с необходимостью нести расходы на восстановление здоровья животного.

Хозяйке пострадавшего шпица удалось отсудить материальный вред в полном объеме, а вот сумму морального вреда суд снизил в 20 раз. В итоге ответчик должен будет заплатить пострадавшей девушке 15 тысяч рублей. Оплату услуг адвоката суд снизил в три раза до пяти тысяч рублей.