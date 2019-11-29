2019-11-29T11:49:26+03:00
На здоровье

Вакцинация в Прикамье: какие прививки включены в региональный календарь

Публикуем, от каких инфекций можно защититься бесплатно
Дарья СТРУЕВА
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В рамках регионального календаря жители Пермского края имеют возможность пройти иммунизацию против 16 инфекций, актуальных для региона.В рамках регионального календаря жители Пермского края имеют возможность пройти иммунизацию против 16 инфекций, актуальных для региона.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Национальные календари прививок есть во всех цивилизованных странах. В них прописывают, от каких инфекций и в каком возрасте человек должен пройти очередную вакцинацию.

В США, к примеру, календарь прививок предполагает защиту от 17 инфекций, в европейских странах от 14-15, в России от 12.

В списке календаря прививок такие инфекции, как туберкулез, полиомиелит, вирусный гепатит В, коклюш, столбняк, дифтерия, корь, эпидемический паротит, краснуха, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция, грипп. В ближайшие годы его хотят расширить на 2-3 позиции.

При разработке календаря прививок учитывается актуальность инфекции для данного региона и возможности бюджета обеспечить граждан вакциной.

В Пермском крае региональный календарь профилактических прививок в последний раз был утвержден приказом Министерства здравоохранения Пермского края от 24 января 2018 года. (СЭД-34-01-06-37 от 24.01.2018 «Об утверждении Регионального календаря профилактических прививок»).

- В рамках регионального календаря прививок жители Пермского края имеют возможность пройти иммунизацию против 16 инфекций, актуальных для региона, - сообщили в пермском краевом минздраве. – Это прививки от дифтерии, столбняка, гепатита В, краснухи, кори, гриппа, клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции (группы «риска»), менингококковой инфекции (группы «риска»), ветряной оспы (группы «риска»), туляремии (группы «риска»), сибирской язвы (группы «риска»), гепатита А (группы «риска»), дизентерии (группы «риска»), бешенства (группы «риска»), лептоспироза (группы «риска»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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