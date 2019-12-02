Погода на неделю со 2 по 8 декабря в Перми 2019: ожидаются снегопады и потепление

Теплый и влажный воздух с Атлантики и из Южной Европы неотвратимо приближается к нам: две недели подряд ветер будет неизменно дуть с юга и юго-запада. Синоптики рассказали о прогнозе погоды на неделю со 2 по 8 декабря в Перми 2019.

- Первая половина декабря ожидается теплее, чем обычно, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Будет сказываться влияние теплого атлантического воздуха.

В среду, 4 декабря, повалит обложной снег, который будет идти, не переставая, несколько дней подряд. В четверг немного похолодает. Температура днем в Перми достигнет -10 градусов. Снег по-прежнему будет идти, но не такой сильный, как в среду.

В пятницу, 6 декабря, европейское тепло достигнет Прикамья, и столбик термометра днем поднимется до +1 градуса. Сугробы снега будут расти в размерах - снег будет валить несколько дней подряд. Выходные окажутся теплыми, снежными, пасмурными. Температура будет около нуля.

Но и следующая неделя ожидается вовсе не морозной. Лишь в середине недели арктический воздух может ненадолго посетить нас, но быстро отступит, и к выходным снова потеплеет.

Ждать ли пермякам декабрьской стужи? Синоптики предполагают, что морозы если и нагрянут, то только в конце года.

- Лишь в третьей декаде декабря повысится вероятность вторжения арктического воздуха, - говорят специалисты ГИС-центра ПГНИУ. - В конце года над Скандинавией, по долгосрочному прогнозу, начнет формироваться холодный антициклон, он-то и может привести к похолоданию в Прикамье.