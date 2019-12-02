2019-12-02T07:50:15+03:00
Дом. Семья

"Это предновогоднее чудо". Пропавшего кота нашли через 15 месяцев в другом городе

Пермячка практически потеряла надежду найти своего британца Тошу
Елена КОНОВА
Поделиться:
Тоша устал от уличной жизни. Фото Полины ЧеркасовойТоша устал от уличной жизни. Фото Полины Черкасовой
Изменить размер текста:

- И как он только выживал весь этот год? - удивляется пермячка Полина Черкасова.

Осенью девушка возвращалась домой и увидела у подъезда британского кота в ошейнике от блох. Он так пронзительно смотрел на Полину, как будто ждал именно ее.

- Я у него спросила: "Ты что, в гости хочешь?", - вспоминает Полина. - Я решила его оставить. Все-таки, кот породистый, наверняка быстро заберут. Или, может, старые хозяева найдутся, раз бедняга был в ошейнике. Мне знакомые отдали лоток, наполнитель, миску и корм. Так кот и стал жить с нами.

Тоша оказался очень умным котом. Фото Полины Черкасовой

Тоша оказался очень умным котом. Фото Полины Черкасовой

Что удивило Полину - кот сразу понял, где лоток, никогда не пакостил и переносил все объятия ребенка. Хоть и шипел, но терпел.

- Я начала искать ему хозяев, везде кидала посты с фотографиями, - говорит Полина. - И вот в ноябре мне кинули ссылку на женщину. Оказывается, у нее еще 15 месяцев назад сбежал кот такой же породы. Я ей написала, она попросила сделать фотографии кота и снять видео. А потом написала: "Да, это мой кот!".

Женщина объяснила, что он пропал еще в августе 2018 года. Кот - его звали Тоша - жил на территории у их дома и никогда никуда не уходил. Как-то раз они уехали в гости, вернулись, а кот - исчез.

- Хозяйка Тоши приехала к нам домой, прошла на кухню и увидела его, - вспоминает Полина. - Взяла его на руки, а кот начал ворчать, как будто спрашивал: "Где ты так долго была?". В итоге они обнялись и уехали домой. Тоша сразу вспомнил, что и где находится в доме. Это, действительно, предновогоднее чудо - найти кота через 15 месяцев. Знакомые его хозяйки давно говорили, что он погиб. Ведь за британцами нужен хороший уход, у многих из них проблемы с желудком. И как он жил столько времени один? Все хорошо, что хорошо кончается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сенбернар: что нужно знать о породе
Добродушные великаны породы сенбернар на протяжении веков доказали свою преданность человеку, спасая людей из-под снежных лавин, и, став домашними любимцами, не утратили своей готовности защищать и оберегать свою двуногую семью
Новости 24
В Прикамье пьяный водитель иномарки сбил троих пешеходов. Один человек погиб
«Сердце разрывается». Видео спасения котенка в Пермском крае, которого выбросили у водопада в мороз
Ночью в Прикамье произошел страшный пожар
Пермячку наказали за кражу банковской карты
В Перми 13-летний школьник провалился под лед
В Перми столкнулись два пассажирских автобуса
МЧС: в Прикамье ожидаются снегопады и гололед
"Молот-Прикамье" обыграл "КРС-БСУ" из Пекина
"Вот это жуть!". В сети появились фото с ДТП в Прикамье, где иномарку "проткнуло" ограждением
"Я покончу с собой". Пермячку испугал пьяный рабочий, которого она наняла для ремонта квартиры
Пермяк из-за ссоры с женой угрожал взорвать жилой дом
Олег Чиркунов предложил назвать улицу в Перми в честь известного физика Александра Фридмана
В Прикамье в аварии погибли два человека
Сотрудники ГИБДД устроили в Перми ночную погоню с перестрелкой за пьяным водителем
В пермском аэропорту установили памятник-копилку бездомной кошке