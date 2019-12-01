Погода на декабрь 2019 в Перми: температура ожидается теплее нормы на несколько градусов

Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ опубликовали прогноз погоды на декабрь 2019 в Перми.

Первая декада месяца ожидается теплее нормы на несколько градусов. Во второй декаде температура в Перми и других городах края может оказаться выше нормы на 6-7 градусов.

- Но в третьей декаде температура приблизится к норме, - сообщили синоптики. - В целом декабрь ожидается теплее нормы на 3 градуса. Это на 2 градуса теплее, чем в прошлом году.

Согласно прогнозу погоду на декабрь 2019 в Перми, в первой и второй декадах ожидается избыток осадков, а в третьей - дефицит. За декабрь 2019 в Перми количество осадков ожидается немного больше нормы.

- А первые пять дней в декабре 2019 в Перми ожидается понижение температуры до - 13 и умеренно морозная погода, - добавили в ГИС-Центре ПГНИУ.

С 6 декабря можно ожидать большое количество осадков на севере края и даже оттепели. В некоторые дни декабря температура воздуха в крае может превысить норму на 10 градусов, возможны дожди.

- Однако пока невозможно точно оценить продолжительность теплого периода, - считают синоптики. - В третьей декаде высокая вероятность арктических вторжений.