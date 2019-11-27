Кто владеет информацией – тот управляет ситуацией

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД, учрежденный по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году. В Прикамье в тот год был выявлен первый ВИЧ-инфицированный.

В 2019 году Всемирный день борьбы со СПИД проводится под девизом «Сообщества добиваются перемен!». Только объединенными усилиями можно противостоять эпидемии ВИЧ-инфекции, захлестнувшей весь мир. По данным ЮНЭЙДС, в 2018 году на планете насчитывалось 37,9 миллиона человек, живущих с ВИЧ, более одного миллиона из них - в РФ, более 28 тысяч - в Пермском крае.

Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД с момента своего создания стал налаживать работу с группами риска по ВИЧ-инфекции, сотрудничество с общественными организациями, занимающимися проблемами ВИЧ-инфицированных. Сегодня краевой СПИД-центр взаимодействует более чем с 20 некоммерческими организациями по вопросам социальной адаптации и реабилитации ВИЧ-инфицированных. В центре ежедневно ведут прием их представители - равные консультанты. Люди, в свое время потрясенные диагнозом «ВИЧ-инфекция» и отчаявшиеся, но взявшие себя в руки и вернувшиеся к нормальной жизни. Теперь они помогают сделать это другим.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года за десять месяцев 2019 года в крае отмечается снижение роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 10%. Снижение заболеваемости зафиксировано на 21-й административной территории: в Перми, Березниках, Губахе, Добрянке, Лысьве, Кунгуре, Чайковском, а также в Верещагинском, Горнозаводском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Красновишерском и других муниципальных районах.

Таковы результаты интенсивной информационно-просветительской работы центра со школьниками, студентами, трудовыми коллективами и другими группами населения. Так, в 2018 году специалистами центра в разных аудиториях было прочитано более 500 лекций, обучены 12 групп волонтеров. Ежемесячно в средствах массовой информации Пермского края публиковались статьи, выходили теле- и радиопередачи по проблемам распространения ВИЧ. Ежеквартально проводились семинары и тематические конференции для педагогов, медицинских работников. Состоялась XX межрегиональная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Молодежь против СПИД и наркотиков», которая ежегодно проводится на базе Пермского государственного медицинского университета имени. Е. А. Вагнера.

Тем не менее обстановка продолжает оставаться напряженной. В Пермском крае сегодня проживают около 30 тысяч ВИЧ-инфицированных. Лидерами по поражению населения ВИЧ-инфекцией являются Лысьвенский муниципальный район – более 213 случаев на 100 тысяч населения, Александровский - более 179, Березниковский - более 178, Соликамский - более 151, Чусовской - более 144.

Из года в год для выявления новых случаев ВИЧ-инфекции и своевременного оказания медицинской помощи специалисты Пермского краевого центра СПИД и его филиалов, привлекая в качестве помощников волонтеров из некоммерческих и общественных организаций, регулярно проводят акции по экспресс-тестированию, где каждый желающий может бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД такие акции пройдут во всех территориях Пермского края. Так, 8 пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ будут открыты в Чусовском и Пермском муниципальных районах, 7 - в Краснокамском муниципальном районе, 10 - в городе Кунгуре и Кунгурском муниципальном районе, 5 в Березниках.

Жители и гости Перми бесплатно и анонимно смогут проверить свой ВИЧ-статус в рамках VI Пермского краевого семейного форума, где будут развернуты передвижные центры тестирования на ВИЧ:

27 ноября, с 11 до 15 часов - в медпункте железнодорожного вокзала Пермь II;

29 ноября, с 11 до 15 часов - на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59).

Пресс-служба Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД

В Перми работает телефонная служба доверия по проблемам ВИЧ-инфекции. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефонам:

285-03-56, с понедельника по пятницу, с 16.00 до 21.00;

8-809-300-10-95 (со стационарного телефона), с понедельника по пятницу, с 16.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 21.00.

Или на сайте центра: www.aids-centr.perm.ru.