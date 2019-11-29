Зачем нужен брачный договор?

Насколько прижились в Пермском крае брачные договоры – об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» рассказала нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина.

- Мария Николаевна, давайте начнем с того, для чего нужен брачный договор?

- Брачный договор можно назвать относительной новинкой в нашем российском семейном законодательстве, но он уже стал привычным и немалое количество людей сегодня оформляют его у нотариуса. Кстати, закон предусматривает именно нотариальное оформление такого договора. Чем этот договор полезен для людей? Этот документ позволяет решить возможные имущественные вопросы, которые могут возникнуть в результате прекращения брака, обговорить их еще тогда, когда брак существует. Почему это удобно? Это возможность обезопасить себя для супругов: ведь по общему правилу имущество при разводе делится в формате «пятьдесят на пятьдесят», а такая формула может устроить не всех и не всегда. И брачный договор – это возможность в хорошем смысле прагматично подойти к вопросу теоретического раздела имущества. Ведь и в брак люди приходят с разной имущественной массой, да и в процессе совместной жизни вклад в ее «наполнение» бывает разным. Так что все эти нюансы можно заранее обговорить в брачном договоре.

- Брачный договор – это история про большую безопасность для мужчины или для женщины в случае развода?

- Я бы не стала так ставить вопрос. Дело в том, что брачный договор это и возможность для женщины гарантировать себе заранее обговариваемый «минимум» при юридическом прекращении отношений с супругом. Но и для мужчин ( как правило, именно они занимаются чаще бизнесом) это возможность обезопасить свое дело, ведь нередко мужчина начинает свое дело еще до брака. Так что это скорее история про равноправие.

- Что можно прописать в брачном договоре?

- По действующему законодательству – только имущественные вопросы. И в этом существенное отличие от, например, стран англо-саксонской системы права.

- Когда можно заключить брачный договор?

- Российское законодательство разрешает заключать брачный договор как до брака, так и во время него.

- Почему брачный договор нужно оформлять именно у нотариуса?

- Это требование прямо указано в законе. Когда к нам приходят оформлять брачный договор, мы, нотариусы, должны убедиться в юридической чистоте совершаемого действия. Что у сторон нет «пороков воли», что никто их не принуждает к заключению договора. Что очень важно – мы удостоверим брачный договор только при том условии, что он защищает интересы обеих сторон. Ведь задача нотариуса – от имени государства удостоверять действия сторон, придавать им юридическую силу, а, значит, и гарантировать интересы сторон.

- И в завершение разговора…

- Я бы хотела напомнить, что по любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/