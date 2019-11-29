Жители Пермского края решили вопросы на приеме у губернатора

Обратная связь с жителями Прикамья – это приоритет в деятельности руководства края. За последние несколько лет спрос на прямое общение заметно вырос. Это говорит о результативности работы – люди видят, что после обращений происходят реальные изменения. Губернатор Максим Решетников проводит приемы граждан, во время которых можно ускорить решение вопросов и получить объективную информацию об эффективности работы чиновников на местах.

Решения – три, и все положительные

28 ноября в рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию «Единой России», в Региональной общественной приемной председателя партии губернатор Прикамья, член Высшего совета партии Максим Решетников пообщался с жителями из Губахи, Кизела и Лысьвы. Все вопросы касались развития социальной сферы.

Преподаватель Уральского химико-технологического колледжа Вячеслав Жабин обратился к главе региона за помощью в ремонте местного стадиона.

- Сейчас стадион в плачевном состоянии, - поделился педагог. – Он строился еще в советские времена, на беговой дорожке щебень, футбольное поле песчаное, все в лужах, дети жалуются, что после физкультуры форма приходит в негодность. А мы участвуем в эстафетах в Перми, и нужно к ним готовиться.

Обращение Вячеслава было решено положительно – в октябре 2020 года спортивную площадку колледжа реконструируют, уже началась разработка проектно-сметной документации. После капитального ремонта к октябрю следующего года там появится футбольное поле с искусственной травой, трехполосная беговая дорожка на 100 и 200 метров, универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (волейбольная и баскетбольная зоны), тренажеры, современные душевые в спортивном зале.

Председатель Общественного совета городской больницы Лысьвы, ветеран здравоохранения Валентина Ярославцева попросила отремонтировать фасад и входную группу хирургического отделения Лысьвенской городской больницы.

- Ремонт в отделениях прошел, а фасад не терпит никакой критики, - посетовала заявительница. – Здание было построено в 70-е годы, и фасад никогда не ремонтировался. Нужна новая входная группа, чтобы обеспечить доступность учреждения для маломобильных групп населения. А больница большая – на 220 коек. На приеме я встретила полное одобрение, мне сказали, что все будет исполнено. Губернатор дал поручение министру здравоохранения начать конкурсные процедуры.

Глава региона поставил задачу не растягивать работы на несколько лет: завершить разработку проекта и выполнить капитальный ремонт входной группы и фасада уже в 2020 году. Кроме того, будет благоустроена территория больницы.

- В больнице, действительно, хорошо отремонтировали внутренние помещения, - отметил Максим Решетников. – Рядом построен новый корпус детского отделения. Мы там были, я давал поручение предусмотреть деньги на проектирование и ремонт. Сделаем в следующем году.

Губернатор также отметил, что вскоре посетит Лысьву: «Мы скоро к вам приедем новую школу вводить в эксплуатацию – у вас же она самая большая в крае будет».

Индивидуальный предприниматель из Кизела Дмитрий Марьин занимается грузоперевозками. Он обратился к главе Прикамья с просьбой от себя лично и от всех жителей города отремонтировать местную улицу Ленина.

- Это одна из центральных улиц у нас, но она находится в плохом состоянии, - сообщил Дмитрий. – Она вся выбита, в ямах и канавах, ездить очень трудно. И тротуары разбиты. На приеме мне «дали добро», и асфальт новый следующим летом положат, и пешеходные дорожки обустроят. Я доволен!

Кроме того, 28 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников провел прием граждан в приемной Президента РФ.

Люди доверяют

На площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае с жителями регулярно встречаются члены Совета Федерации, депутаты всех уровней власти, руководители министерств и ведомств.

За счет разных форматов работы приемная стала точкой притяжения для информирования населения о реализуемых в стране и Пермском крае национальных проектах. Приемная пользуется у жителей заслуженным доверием, люди приходят сюда за содействием в решении вопросов, которые их волнуют, получить совет или конкретную помощь. Ежегодно растет количество обращений граждан. Если в 2016 году их поступило более 16 тысяч, то в прошлом году – в два раза больше.

- У нас накоплен большой опыт работы с обращениями граждан по личным вопросам, - рассказал руководитель Региональной общественной приемной Александр Бойченко. – Только за прошлый год мы приняли порядка 30 тысяч обращений. На нашей пермской площадке мы работаем по уникальным технологиям, которые транслируются на всю Россию. Постоянно внедряются новые формы работы с обращениями граждан - от традиционных личных приемов до проведения расширенных skype-приемов для отдаленных территорий с привлечением министерств и ведомств. Также популярной формой стали вебинары, их проведено уже более 30, количество просмотров которых превысило один миллион.

Напомним, с 25 ноября по 2 декабря в Пермском крае проходит неделя приема граждан по личным вопросам. Приемы проводятся в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, а также в 52 местных общественных приемных во всех территориях края.