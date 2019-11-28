«Край талантливых детей и педагогов». Пермский ансамбль «Камушка» отметил 75-летний юбилей в год 100-летия дополнительного образования

- 75 лет - это много или мало? – спросили юные ведущие у зала.

- Это в 10 раз больше, чем возраст у самых маленьких танцоров «Камушки», - сами ответили они. - И почти в 4 раза больше, чем у старших воспитанников ансамбля.

Юбилей старейшего пермского коллектива отметили большим концертом в ДК Солдатова в минувшие выходные. В перерывах между концертными номерами со сцены звучали слова благодарности и признательности. Во всех выступлениях гостей юбилейного торжества прослеживалась мысль: «Камушка», как и остальные творческие коллективы Краевого центра художественного образования «Росток», позволяет раскрыться талантам юных танцоров, воспитывает в них творческих людей. А юные артисты, в свою очередь, демонстрируют свои достижения в области художественного образования в России и за рубежом». А разве не на это нацелен региональный проект «Успех каждого ребенка», разработанный в рамках национального проекта «Образование»?

Артисты с воодушевлением исполняли танцы народов Урала.Фото: Василий Вахрин

По концерту - каждые три дня

Праздничный концерт открылся патриотической танцевальной композицией. Под звуки губернского оркестра танцоры в гимнастерках исполнили зажигательную солдатскую пляску.

- Как мы видим, в «Камушке» учат не только мастерству. Здесь воспитывают людей, которые бережно относятся к истории, народным традициям, культуре, – звучали слова со сцены. – В Пермском крае в этом году отмечают 100-летие дополнительного образования. Ансамбль «Камушка», по сути дела, стоял у истоков его развития.

Коллектив родился в годы войны и активно концертировал всегда. Только за 1945 год коллектив дал 33 концерта, их посмотрели 14 тысяч зрителей. В 1944 году ансамбль выступил на сцене Большого театра в присутствии высшего руководства страны. За плечами - выступления в Колонном зале Дома Союзов, Государственном Кремлевском Дворце. Коллективу в разное время рукоплескали на концертных площадках 32 стран мира: в Венгрии, Индии, Германии, Испании, Греции, на Мальте, в Сирии, Арабских Эмиратах, Великобритании, Чехии, Италии, Португалии и др.

А сейчас мобильность коллектива позволяет делать концертные выступления как в камерных аудиториях, так и во дворцах, театрах и на стадионах - артисты ансамбля ежегодно проводят до 100 выступлений на различных площадках Пермского края, России, за рубежом.

- Получается, по одному концерту каждые три дня! – отметил один из гостей праздника.

В 2014 году ансамбль выступал на церемонии открытия I Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в Ульяновске. Ансамбль «Камушка» представлял Россию в рамках культурных программ XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а еще раньше, в 1985 году, был участником XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, в 1976 году - XXI летних Олимпийских игр в Монреале. Что и говорить, достойная демонстрация достижений художественного образования Пермского края, правда?

Дети исполнили марийский танец.Фото: Василий Вахрин

Народный ансамбль

Во время праздничного концерта артисты порадовали зрителей целой россыпью номеров, посвященных национальным танцам народов, населяющих Пермский край. Зал аплодировал зажигательному башкирскому, ироничному коми-пермяцкому, увлекательному татарскому танцу.

- Приверженность танцам народов Урала - наша неизменная традиция, - говорит художественный руководитель Народного ансамбля уральского танца «Камушка», педагог высшей квалификационной категории, «Отличник профтехобразования РФ», заслуженный работник культуры России Владимир Рязанцев.

Под живую музыку в исполнении оркестровой группы ансамбля танцоры из младшей группы представили вниманию зрителей марийский танец. Плавно проплывали по сцене девочки, задорно исполняли мужскую партию мальчики.

- В «Камушке» работают высокопрофессиональные педагоги-хореографы и музыканты. В ансамбле, как и в других творческих коллективах, создана разноуровневая система подготовки детей: младшая группа - студия - основной состав. На этапе приема в коллектив нет конкурсного отбора, учитывается только желание детей и родителей, - объясняют в Краевом центре художественного образования «Росток». - В младшей группе коллектива занимается около сотни детей в возрасте от 5 до 11 лет. В студии ансамбля сегодня 58 подростков. Именно здесь начинается подготовка к исполнению концертных номеров, которые входят в репертуар основного состава коллектива. Основной состав - это гордость ансамбля. Его участниками становятся юноши и девушки, прошедшие через детский коллектив и студию. Руководители и педагоги работают в тесном контакте с родителями.

В зале не смолкали аплодисменты.Фото: Василий Вахрин

Цель – выявление талантов

Всего в краевом центре «Росток» - четыре творческих коллектива. Кроме «Камушки», это танцевально-спортивный клуб «Круг друзей», фольклорно-этнографическая студия «Вечора» и творческое объединение «Арт-журналистика». В них дети могут освоить ряд программ дополнительного образования по направлениям: народная хореография, спортивный бальный танец, фольклор и этнография, арт-журналистика. Но и детям из других территорий края здесь помогут раскрыть свои таланты: в центре предусмотрена очно-заочная форма обучения. Кроме перечисленных творческих направлений, можно освоить театральное искусство, эстрадный вокал, изобразительное искусство, киновидеотворчество.

В «Ростке» ежегодно повышают квалификацию более 1000 педагогов края. Для них здесь проводятся курсы, мастер-классы, тренинги, семинары, стажировки. Услуги дополнительного образования в центре получают более 800 одаренных детей Пермского края. Существующая система рейтинговых конкурсов позволяет выявлять юные таланты в различных видах художественного творчества. С 2007 года на базе центра из наиболее талантливых детей и молодежи формируется делегация Пермского края для участия в молодежных Дельфийских играх России, откуда ребята ежегодно привозят большое количество дипломов и медалей. Также в «Ростке» создан координационный центр организационно-методического сопровождения работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в системе дополнительного образования.

К 100-летию дополнительного образования в Пермском крае в историческом здании, в котором располагается центр «Росток», полностью отреставрированы фасад, кровля и все окна. Средства были выделены из резервного фонда президента России Владимира Путина. Еще ранее за счет краевого бюджета в здании были созданы условия для пребывания маломобильных групп населения.

- В рамках национального проекта «Образование» в Пермском крае действует 10 региональных проектов, один из которых так и называется «Успех каждого ребенка», - говорят в краевом Министерстве образования и науки. - Одна из его задач - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. И Краевой центр художественного образования «Росток» является важным звеном в этой системе.