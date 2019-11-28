В Перми жить лучше, чем в Челябинске и Самаре, но хуже, чем в Казани и Грозном

В каком городе лучше и комфортнее жить? Финансовый университет при правительстве России изучил качество жизни в 78 городах России. Уровень определялся мнением самих жителей: если считают они, что живут в «самом лучшем городе на Земле», значит, так тому и быть. Ну, а если нет - город окажется в самом хвосте списка.

Как оказалось, комфортнее всего себя чувствуют жители Казани. Их устраивают и дороги, и состояние домов, и работа местной власти. И общая оценка своего уровня жизни горожанами вывела Казань на первое место.

Пермь же попала на 22-ю строчку из 78. Кстати, в прошлом году мы находились на 46-м месте. Радоваться этому или нет?

- К результатам подобных опросов всегда нужно относиться с настороженностью, с их помощью сложно добиться достоверного результата, - считает пермский экономист Дмитрий Клещев. - Этот рейтинг отражает только то, как люди относятся к своему городу. Он очень субъективен. Выдает скорее эмоциональное отношение, чем реальное положение дел. Если хоть чуть-чуть улучшилась ситуация, мы готовы говорить: «О, как все замечательно!» - и взлетаем на десяток мест вперед. И точно также готовы ругать в случае минимального ухудшения. Тем не менее позитивные изменения налицо.

Зато медициной мы довольны

И все же, как относятся пермяки к своему городу? Больше всего нареканий вызвало состояние дорог и общественного транспорта. По этому показателю мы находимся на 68-м месте. Еще бы - ведь одним из пунктов опроса было: «Легко ли попасть в вашем городе в дорожную пробку?» Чтобы ответить на него, достаточно проехать по улицам Перми после шести часов вечера.

Не слишком высокого мнения горожане об уровне образования и количестве учреждений культуры – 47-е место. Хотя, казалось бы, и вузов достаточно, и театров. По оценке состояния жилых домов и уровню благоустройства - 45-е место.

Зато пермяки считают, что местные власти много делают для благополучия жителей города. По этому показателю Пермь занимает 23-е место.

А лучше всего дела обстоят, как ни странно, с медицинским обслуживанием. В Перми значительная доля людей, которые за последние два-три года не сталкивались с нехваткой денег на необходимое медицинское обслуживание или лекарство. Также не было повода подать на врача или больницу в суд. В связи с этим по медицине мы получили твердое четвертое место.

Впрочем, с этим согласны не все пермяки. Настоящий спор разгорелся в эфире Радио «КП» - Пермь» во время обсуждения рейтинга.

- Я как-то присутствовала при том, как в поликлинике проводился подобный опрос, - рассказала одна из слушательниц. - Волонтеры спрашивали посетителей, нравится ли им оформление поликлиники, удобные ли там сидения. А о самом медицинском обслуживании, об очередях к узким специалистам даже не интересовались. Вот и получился положительный итог опроса.

- Позитивные изменения есть, - считает другой слушатель. - Только слепой может этого не увидеть. Хотя, конечно, в здравоохранении еще работы непаханое поле. А в целом - значительное улучшение качества жизни.

Пермяки улетают на юг

Еще один пункт опроса - отношение жителей к городу. Исследователи определяли, насколько горожане уверены в своем завтрашнем дне и будущем предприятия, где они работают. И сколько людей собираются переезжать из своего города в поисках лучшей жизни.

По этому показателю мы на 40-м месте. И здесь субъективное мнение пермяков подкрепляется объективной статистикой. По данным Пермьстата, только за 8 месяцев 2019 года регион покинули 2132 человека.

И большинство из них выбрали для места жительства как раз те регионы, которые находятся на вершине рейтинга качества жизни. 421 человек отправился в Краснодарский край, занимающий 4-е место, в Москву и Московскую область (5-е место) - 175 и 397 человек, соответственно, в Ленинградскую область (6-е место) - 293 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие места заняли города в рейтинге

Казань - 1-е

Грозный - 2-е

Тюмень - 3-е

Краснодар - 4-е

Москва - 5-е

Санкт-Петербург – 6-е

Новосибирск - 12-е

Екатеринбург – 24-е

Челябинск - 60-е

Самара - 71-е

Волгоград – 75-е

Улан-Удэ – 78-е