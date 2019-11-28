И дом, и детский сад

«До садика дойти – пять минут, до школы – десять», - жить в таких условиях мечтают многие пермяки. По данным агентств недвижимости, более чем для трети покупателей жилья наличие школы или детского сада рядом с домом является важным преимуществом. Поэтому соглашение администрации Перми с застройщиками о строительстве детских садов и школ наряду с возведением жилых домов уже назвали одной из главных социальных инициатив городских властей в этом году.

Депутаты Пермской городской Думы обсудили проект соглашения о сотрудничестве на ноябрьском заседании и приняли его в первом чтении. Сейчас этот документ находится на доработке: в него вносится ряд предложений и замечаний. Окончательный проект вновь будет вынесен на рассмотрение депутатов уже в декабре.

Отметим, что за последние два года заключено пять подобных соглашений с компаниями «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС», ООО «ОРСО групп», АО «ПЗСП» и ООО «Стройконтракт-Партнер».

Соглашение планируют заключать с теми застройщиками, которые превысят предельные параметры строительства, установленные городскими Правилами землепользования и застройки. Параметры касаются плотности строительства и высоты возводимых зданий. К примеру, если застройщик, при установленном ограничении высоты в 10 этажей, возводит новую 10-этажку или здание ниже, то никаких соглашений не требуется. В случае строительства высотки и соответствующего разрешения от городских властей, застройщику предстоит принять решение о строительстве или финансировании строительства социальных объектов.

- Заключение соглашения с застройщиками – не столько градостроительный, сколько социальный вопрос, - объясняет Мария Норова, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. - Этот механизм позволяет привлечь дополнительные источники финансирования для возведения новых детских садов и школ в Перми. При этом для застройщиков решение о строительстве или финансировании строительства социальных объектов остается добровольным и не является прямой обязанностью. Участие застройщика в развитии социальной инфраструктуры возникает только при превышении установленных параметров строительства, когда возведение нового дома создает сверхнормативную нагрузку на социальные объекты, инженерную инфраструктуру и дорожно-транспортную сеть города.

Инициативу городских властей поддерживают представители общественных организаций, семьи с детьми и обычные горожане, которые хотят, чтобы наш город стал более комфортным и удобным для жизни

- Строительство новых детских садов и школ – это цель, ради которой стоит объединить усилия администрации и застройщиков, - считает Ирина Ермакова, председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края», член Общественной палаты Пермского края. - Возможно, именно такая форма сотрудничества позволит улучшить ситуацию с обеспеченностью социальных объектов в нашем городе. Тем более, что первые положительные результаты совместной работы строителей и власти уже есть. Мне часто приходится ездить по разным городам нашей страны. На встречах с родителями мы, в том числе, обсуждаем и вопросы, связанные с обеспеченностью жилых районов социальными объектами. Для современных семей с детьми важна территориальная близость детских садов и школ. Это один из базовых критериев при выборе места жительства. То, что в Перми для решения данного вопроса объединяются ресурсы власти и строителей, – внушает оптимизм.

В соглашении предусмотрено два варианта содействия: финансирование мероприятий по строительству социальных объектов, либо возведение этих объектов за счет застройщика. В первом случае застройщик перечисляет в бюджет Перми деньги из расчета 3 951 рубль с квадратного метра общей площади квартир будущего жилого дома. Если же застройщик решит самостоятельно возводить социальные объекты, то должен это делать по типовому проекту, исходя из норм: отдельно стоящий детский сад – не менее чем на 280 мест, школа – не менее чем на 800 мест. Если детский сад размещен в составе жилого комплекса и является встроенно-пристроенным, то данная норма составляет не менее 150 мест.

- Идея о том, чтобы возводить детсады и школы наряду со строительством жилья, безусловно, правильная, - уверен Михаил Смирнов, председатель совета родителей Перми. - От того, что рядом с домом будут садик и школа, жителям будет только польза: не надо далеко возить детей на транспорте. Это и безопаснее, и меньше времени придется тратить на дорогу. Раньше так и было – в каждом микрорайоне своя школа и садики. На мой взгляд, если мы вернемся к этой практике, будет хорошо. Но вопрос: как это будет реализовано? Тем не менее, родительский совет с оптимизмом смотрит на соглашение с застройщиками. Мы надеемся, что его реализация принесет реальную пользу и семьям, и застройщикам, и городу.