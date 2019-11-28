2019-11-28T08:02:44+03:00
Общество

Какие документы нужно собрать пермякам, чтобы усыновить ребенка

Публикуем перечень документов, которые нужно собрать потенциальным усыновителям
Дарья СТРУЕВА
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Каждый ребенок из детского дома хочет обрести семью.Каждый ребенок из детского дома хочет обрести семью.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Если вы или ваша семья думаете о том, чтобы усыновить ребенка, то вам необходимо узнать требования, которые предъявляются к усыновителям. Они закреплены в ст. 127 Семейного кодекса РФ.

Если вы подходите по всем пунктам, то вам нужно получить заключение о возможности быть усыновителем (опекуном) в органах опеки по месту вашего жительства, а потом представить эти документы в органы опеки или региональному оператору по месту нахождения ребенка.

Итак, какие документы нужно собрать пермякам, желающим усыновить ребенка:

заявление;

краткая автобиография;

справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,

подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги)

лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней

заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий

доход супруга (супруги);

копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,

желающего усыновить (удочерить) ребенка, судимости по статьям 105-127-2, ст. 131-135,

ст. 150-157, ст. 228-245, ст. 205-227 Уголовного кодекса Российской Федерации (абз. 3 ст.

146 Семейного кодекса Российской Федерации);

медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица,

желающего усыновить ребенка (Приказ Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 10.09.1996 № 332 «О порядке медицинского освидетельствования граждан,

желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными

родителями»);

копия свидетельства о браке (если состоят в браке);

копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего

усыновить ребенка (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются

или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено и

лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного

фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное

обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные

выплаты).

При усыновлении ребенка одним из супругов необходимо заявление с выражением

согласия другого супруга на усыновление.

Справка с места работы, копия финансового лицевого счета или выписка из домовой

(поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право

пользования жилым помещением, справка органов внутренних дел, подтверждающая

отсутствие судимости, действительны и принимаются органом опеки и попечительства в

течение года со дня их выдачи.

медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования

действительно и принимается органом опеки и попечительства в течение 6 месяцев со дня

его выдачи.

справки о наличии (отсутствии) судимости предоставляются гражданами в соответствии с

приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».

Судимость по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (ст. ст. 105-127-2);

половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. ст. 131-135);

против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 150-157);

здоровья населения и общественной нравственности (ст. 228-245);

против общественной безопасности (ст. ст. 205-227).

ИСТОЧНИК KP.RU

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