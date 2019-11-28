«Все будут делать вид, что работают, и начнут выпивать с утра»

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», - говорил герой в новогодней комедии «Ирония судьбы». А вот все мы рискуем в этот день оказаться на работе - 31 декабря нынче выпало на вторник.

Понятно, что трудовыми подвигами в последний день года мало кто будет озабочен. Поэтому в Госдуме рассматривают инициативу сделать 31-е выходным днем. При этом количество выходных дней растягивать не собираются - 31 декабря предложено освободить за счет сокращения, например, новогодних каникул в январе.

Мнения людей на этот счет разделились: одни рады, что можно начинать праздновать на день раньше, другие беспокоятся. Все-таки нововведения наш народ привык сначала пробовать «на зуб», а потом уже и выводы делать.

Пермский психиатр-нарколог Павел Поляков в эфире радио «КП-Пермь» на 96,6 fm высказал мнение, что последний день перед Новым годом в любом случае большинство населения не воспринимает как рабочий.

- Одни уже отмечают, а другие только делают вид, что работают, - считает Павел Поляков. - Но однозначно у всех прекрасное приподнятое настроение, и все ждут, когда закончится рабочий день, чтобы можно было поскорее уйти домой к семье. Конечно, есть те, для кого это всегда рабочий день: «скорая помощь», пожарная охрана и другие службы. Но для обычных людей, от которых не зависят экстренные ситуации, это всегда будет день праздника.

А есть и те, кто считает, что разницы как таковой нет.

- Последний рабочий день перед Новым годом и так полувыходной, - считает наш слушатель Дмитрий. - И неважно, 29-е это декабря или 31-е. На работу пришли, видимость создали, что работают, а потом конфетки друг другу дарят, шампанское пьют. У нас менталитет такой, нас не изменить.

2020 год будет Годом крысы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть еще один момент - головная боль для начальников. Как объясняет пермский финансовый эксперт Эдуард Матвеев, у работников - выходной, а зарплату им платить все равно надо.

- С одной стороны, 31 декабря люди действительно уже почти не работают, но с другой - все-таки какие-то функции выполняются, - считает Эдуард Матвеев. - Из-за того, что государство начинает вводить большое количество праздников, подрывается финансовое состояние малого и среднего бизнеса. Кроме того, длинный производственный цикл есть на заводах, и для них это тоже может стать проблемой.

По словам эксперта, доходы населения упали и будут продолжать падать в ближайшее время. Из-за этого по магазинам народ нынче ходит меньше. Если выручка у магазинов в праздничные дни, как обычно, вырастет, то все остальные ничего не заработают.

- Я считаю, что каждый работодатель может самостоятельно принять решение, какой рабочий график сделать на своем предприятии, - говорит Эдуард Матвеев.