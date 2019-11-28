2019-11-28T09:59:49+03:00
Здоровье

Трансляция с лекции «Профилактика гриппа и ОРВИ»

Специалист расскажет, как не заболеть зимой
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Онлайн-лекция "Профилактика гриппа и ОРВИ" .Multistreaming with https://restream.io/

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В четверг на площадке Центра медицинской профилактики в 12.00 состоится онлайн-лекция «Профилактика гриппа и ОРВИ». Трансляция пройдет на нашем сайте. Лекцию прочтет Татьяна Шестакова, аспирант кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «ПГФА» Минздрава России. Она расскажет, как не заболеть зимой.

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