Трансляция с лекции «Профилактика гриппа и ОРВИ»

«Зачем ты их таких один за одним рожала»: откровения мамы тройняшек с ДЦП, у которой умер муж

Ко Дню матери «КП-Новосибирск» рассказывает историю семьи Екатерины Ароновой, оставшейся одной с больными детьми. Как она нашла свое женское счастье, и через что ей пришлось пройти