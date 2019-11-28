"Мама, у меня глаз не видит!" Думали, у девочки ухудшилось зрение, а оказалась опухоль мозга

«Обращаюсь к Вам, больше не знаю куда. Я из многодетной семьи, нас четверо детей у мамы. В мае прошлого года у меня обнаружили опухоли мозга, прооперировали, но опухоли остались, и дальше меня только наблюдают, так как не могут поставить точный диагноз и не знают, как дальше меня лечить», - с таким письмом 17-летняя девочка обратилась в фонд «Берегиня».

Родилась Даша здоровым, крепким ребенком, но в 6 лет ей поставили диагноз: астигматизм. К тому же одна ножка стала косолапить. Но родители даже не подозревали, что это может быть чем-то серьезным.

- Но когда Даша уже закачивала 9 класс, однажды она пожаловалась маме, что ее глаз перестал видеть, - рассказали в фонде «Берегиня». - В больнице девочке поставили новый диагноз: аневризма глазного нерва. Тревогу тогда забил врач-невролог Даши, проверявший ее на очередном обследовании. И уже МРТ показало картину, которую никто не ожидал увидеть.

Как оказалось, у Даши в голове три опухоли, одна сильно давит на глаз, другая расположилась на мозжечке и третья сбоку слева.

Нейрохирург объяснил, что в Перми нет аппаратов и специалистов, которые могли бы помочь девочке. За Дашу взялись в Тюмени в Федеральном центре нейрохирургии. Специалист из Бразилии прооперировал опухоль, которая давила на глазной нерв, но убрать полностью ее все равно не удалось.

- Нас продержали там 5 дней, потом сказали - езжайте домой, больше мы не знаем, что с вами делать, - делится воспоминаниями мама Даши Марина. - Мы уехали. Даша лежала «пластом» несколько недель, голова раздулась, оказалось - гнойный менингит. Снова трепанация, все ей там вычистили, убрали кости….

Даша жила без костей на правой стороне лба несколько месяцев. Говорит - было страшновато. Костную пластику ей уже сделали, но место операции Даша скромно закрывает еще не отросшей челкой. Стесняется.

- Несмотря на многочисленные обследования диагноз Даши пока что звучит как: неподтвержденный нейрофиброматоз 2 типа, - говорят специалисты фонда «Берегиня». - И самая главная загвоздка этого вопроса в том, что если заболевание подтвердится, то лечить его нужно обязательно химиопрепаратами. А если не подтвердится, то химию принимать не надо.

Девочка, несмотря на болезнь, живет как обычный подросток - учится в колледже, помогает маме сидеть с совсем еще крошечной сестрой и двумя братьями, занимается творчеством - в основном это рукоделие и рисование.

Даша очень волнуется, но не теряет силу духа. Она совсем не переживает за себя, она переживает за маму, папу и своих братьев и малышку-сестру. Даша лишь хочет знать - что делать с опухолями в голове и как вернуть жизнь своему правому глазу, который почти что не видит и не открывается. Генетический анализ, такой необходимый для Даши, стоит 35 600 рублей.

Помочь Даше можно на сайте фонда «Берегиня».