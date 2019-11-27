В Перми появятся памятник генералу Маргелову и часовня в честь пароходчиков-меценатов

Имя нашего замечательного земляка - физика Владимира Кармилова - известно, пожалуй, только специалистам. А ведь именно он заложил основы современной магнитотерапии. Первые в мире магнитотерапевтические устройства, продемонстрировавшие свою эффективность в пермских госпиталях в годы Великой Отечественной войны, были созданы Владимиром Кармиловым.

- Первые приборы он делал своими руками и с помощью механика его кафедры, все это было при нищенском оснащении периферийных вузов приборами, даже самыми элементарными, - вспоминала впоследствии его дочь Людмила Кармилова.

Владимир Кармилов был талантливым педагогом, деканом физико-математического факультета Пермского государственного университета, затем заведующим кафедрой физики Пермского государственного медицинского института.

Предложение инициативной группы жителей о присвоении имени Владимира Кармилова новой улице в микрорайоне Бахаревка было единогласно поддержано членами Общественного совета по топонимике при главе города Перми.

- У нас немало земляков, которые много сделали и для нашего города, и для страны, - отметил глава города Дмитрий Самойлов. - И очень хорошо, что их имена будут увековечены на карте Перми.

Имена земляков на карте Перми

Еще в прошлом году на заседании Общественного совета по топонимике был утвержден перечень значимых имен и событий, которые могут быть присвоены вновь создаваемым улицам, паркам и скверам Перми. Таким образом, недавно одной из будущих улиц микрорайона Красные Казармы, находящейся между улицами Чернышевского, Николая Островского и Героев Хасана, было дано имя Бориса Коноплева, который более двадцати лет руководил Пермской областью.

Этот список знаменитых земляков постоянно расширяется. Вот и на этом заседании Совета по топонимике руководитель музея боевой славы школы №47 Светлана Городилова предложила присвоить еще трем новым улицам Бахаревки имена Героев Советского Союза - выпускников школы. Кстати, 47-ю недаром именуют «Школой героев» - из ее стен вышли девять Героев Советского Союза. Именами пятерых из них уже названы улицы Перми.

- Мы предлагаем в канун 75-летия Победы увековечить еще троих героев, назвав улицы именами Василия Полыгалова, летчика Евгения Ежова и гвардии капитана Сафонова, - рассказала Светлана Городилова. - Причем именно на Бахаревке находился Молотовский аэроклуб, в котором все они трое учились.

Но решение этого вопроса члены совета пока решили отложить - дело в том, что на Бахаревке недавно одна из вновь создаваемых улиц была названа именем летчика-истребителя 764-го истребительного авиационного полка Сергея Сафронова. И названия двух улиц в одном микрорайоне - Летчика Сафронова и Капитана Сафонова - могут вызвать путаницу у жителей города.

«Драмтеатр» окончательно стал «Театром-Театром»

Еще одним вопросом повестки стало переименование остановок общественного транспорта, находящихся на улицах Петропавловской и Ленина, с «Драмтеатр» на «Пермский академический Театр-Театр». С этим предложением руководство театра уже обращалось в совет семь лет назад. Но тогда ему отказали.

- Мы не верили, что название «Театр-Театр2 приживется, - напомнила член Совета по топонимике Наталья Рослякова. - А оказалось, прижилось.

В этом году предложение о переименовании также вызвало споры. Одни члены совета считали, что горожане давно привыкли к названию «Драмтеатр». Другие призывали актуализировать наименование остановки. Ведь бывший драматический театр уже 11 лет называется «Театром-Театром». И приходится регулярно объяснять гостям города, что для того чтобы попасть в ТТ, надо выйти на остановке «Драмтеатр».

Перед заседанием общественного совета провели опрос четырех тысяч пермяков на тему «Одобряют ли они переименование?» Мнения горожан разделились.

В результате решение о переименовании остановки было принято большинством голосов.

Часовня братьев Каменских

Не только в названиях улиц сохраняется память о людях, создавших славу нашего города. В честь братьев Федора и Григория Каменских - купцов, пароходчиков и меценатов - будет установлена часовня на улице Екатерининской.

История братьев Каменских поражает воображение. Бывшие крепостные сумели выкупить себя и создать крупнейшее пассажирское пароходство. При этом они щедро жертвовали на благотворительность. Они купили и подарили дома для первого в Перми женского училища, потом преобразованного в Мариинскую женскую гимназию, детского приюта и городской общественной богадельни.

Главным же памятником благотворительности Каменских стал Успенский женский монастырь, возведенный на их собственные средства.

И сегодняшний казначей Успенского женского монастыря монахиня Мария обратилась в Совет по топонимике с предложением установить памятную часовню в честь Федора Козьмича и Григория Козьмича Каменских.

- Сохранился гранитный крест высотой в два метра, созданный в память сына одного из братьев - Алексея Григорьевича Каменских, - рассказала монахиня Мария. - Он представляет культурную и историческую ценность. Мы предлагаем включить его в состав скульптурной композиции. А над ним - водрузить ажурную часовню.

Место для часовни было выбрано неподалеку от монастыря, на участке земли вдоль улицы Екатерининской. Создание часовни, благоустройство и дальнейшее содержание территории вокруг нее монастырь пообещал взять на себя.

Десант называли «Войска Дяди Васи»

Председатель правления пермского регионального отделения «Союза десантников» Андрей Поздеев выступил с инициативой установки памятника, посвященного Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову.

Проект памятника создал известный скульптор Алексей Залазаев.

Легендарный командующий ВДВ превратил десант в род войск, служить в которых мечтали все мальчишки. И не случайно ВДВ часто расшифровывали как Войска Дяди Васи.

Сам Маргелов в нашем городе не жил, но один из его сыновей, Виталий, родился 1 декабря 1941 года в Перми, куда была эвакуирована жена Маргелова. Он стал профессиональным разведчиком, служил в Службе внешней разведки России, имеет звание генерал-полковника.

А памятник, который планируется установить на бульваре Советской Армии на улице Сибирской, будет посвящен и генералу Василию Маргелову, и Воздушно-десантным войскам. Проект создал известный пермский скульптор Алексей Залазаев. В состав скульптурной композиции входит изображение генерала Маргелова, десантников в полном вооружении и знамя с девизом ВДВ: «Никто, кроме нас».

- Сейчас идет реконструкция бульвара Советской Армии, - отметил Дмитрий Самойлов. - Участок между улицами Красноармейской и Белинского будет отремонтирован в 2021 году. Надо, чтобы памятник был грамотно вписан в проект бульвара.

Как напомнил глава города, памятник ВДВ станет уже четвертым мемориалом, посвященным военным, на бульваре Советской Армии. Главным из них является мемориал Уральскому танковому корпусу. Также там находится скульптурная композиция «Разорванное братство» и готовится к установке памятник «Солдат России».

Погиб, не дожив до 20 лет

Почтить память еще одного солдата России - рядового Дмитрия Кириллова, погибшего в Чечне, предложили представители бывшей школы №105, а ныне «Школы бизнеса и предпринимательства».

После окончания школы №105 Дмитрий поступил в пединститут, но был призван в армию. Он погиб в марте 1996 года, приняв огонь боевиков на себя. Ему не было и 20 лет. За геройство Дмитрий был посмертно награжден орденом Мужества.

На фасаде дома по улице Николая Быстрых, 12, где он жил, предложили установить мемориальную доску. Члены совета поддержали идею, но отметили, что эскиз необходимость доработать.