Дед Мороз из Великого Устюга зажжет огни на главной городской елке

27 ноября самым сказочным местом в Перми станет городская эспланада. Именно здесь на сцене, установленной возле новой городской елки, встретятся главный Дед Мороз Перми и российский Дедушка Мороз из Великого Устюга.

- Праздничная программа начнется в 16 часов, - рассказали организаторы. - Те, кто придут в этот вечер на эспланаду, получат в подарок новогоднюю сувенирную продукцию и море положительных эмоций! С 16 до 17 часов на площади перед новой городской елкой начнут работать четыре интерактивные площадки, а ровно в 17.00 на сцене начнется праздничная театрализованная программа, посвященная зажжению главной городской елки. Кстати, примет участие в ней и финалист конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» Кирилл Есин.

В 17.50 начнется само сказочное действо: российский Дед Мороз вместе с собравшимися ребятами начнут церемонию зажжения елки. И в 18 часов пермяки увидят, как новая елка засияет праздничной иллюминацией.

Так будет выглядеть новая городская елка.

А затем с 18.00 до 18.45 все желающие смогут сделать селфи или фотографию с главными новогодними волшебниками и шепнуть им на ушко о том подарке, который бы хотели получить на Новый год.

Уже после зажжения огней городская эспланада превратится в ледовую стройку. На площади у Театра-Театра закипит работа по строительству главного ледового городка, посвященного легендам древней Пармы, а у монумента «Героям фронта и тыла» будет построен большой каток.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как стать новогодним волшебником

Накануне Нового года каждый пермяк сам может стать добрым волшебником и сделать чудо для детей с инвалидностью из детских домов. Благотворительный фонд «Дедморозим» объявил о начале своей традиционной новогодней акции, которая в этом году проходит уже в десятый раз.

- Первые письма ребят уже опубликованы на нашем сайте, - рассказали в «Дедморозим». - Среди детских новогодних желаний - грузовые машинки, единороги, футбольные мячи и плюшевые медведи. Кто-то мечтает о большой кукле, а кто-то о машинке на пульте управления. Некоторые письма написаны взрослой рукой. Это значит, что их помогали писать ребятам волонтеры. И подарки, о которых просят эти дети, будут радовать их весь год: благодаря ортопедическим подушкам один ребенок будет лежать правильно, а значит, ноги меньше будет сводить судорогой. А у другого ребенка благодаря блендеру всегда будет протертая пища.

ВАЖНО

Чтобы стать Дед Морозом или Снегурочкой, нужно выбрать понравившееся письмо ребенка на сайте dedmorozim.ru и забронировать его, оставив комментарий под письмом. Затем приобрести подарок и принести его на общий сбор, который пройдет 14 и 15 декабря в Пермском театре кукол с 10.00 до 18.00.

Еще можно помочь новогоднему чуду случиться, оплатив его на сайте «Дедморозим», в разделе «Совершить чудо», либо отправив СМС на номер 3434 с текстом «Дедморозим» пробел «Сумма пожертвования».