«Мой дом - моя крепость, а не дядина»

Люди должны жить в домах, в которых комфортно и безопасно, тут не поспоришь. Национальный проект, который сейчас реализуется в стране, так и называется: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Казалось бы, что тут сложного? Сноси старые дома, строй новые, и постепенно проект выполнишь.

Но не все так просто. Дома-то - стареют. А те, за которыми не следят, - раньше времени. Вот и получается: с одной стороны, аварийное жилье расселяется. С другой - в их перечень приходится включать все новые и новые дома. Как добиться того, чтобы один список не «обгонял» другой?

Мы предложили ответить на этот вопрос наших экспертов.

Этот дом еще долго будет служить людямФото: Василий Вахрин

Хрущевки и брежневки могут 120 лет простоять

- Количество аварийных домов у нас в городе начало постепенно уменьшаться, - говорит руководитель управления жилищных отношений администрации Перми Ирина Чиркова. - Но кардинально ситуацию мы пока не переломили. Думаю, что к установленному сроку - к 2025 году - мы выйдем на устойчивую динамику снижения. Скорее всего, добьемся этого даже к 2021 году.

Ирина Чиркова

Средства на переселение обитателей непригодных для жизни домов сейчас выделяются значительные. Если раньше речь шла о «точечном» сносе аварийных домов, то сейчас предпочтительным объявлен принцип комплексного подхода. Это когда новостройки будут вырастать на больших площадках, где раньше стояли развалюхи.

Но никогда не добиться желаемого «устойчивого снижения», если не беречь дома.

- В числе аварийных многоэтажек, которые нужно сносить и расселять, у нас сейчас не значится ни одна хрущевка или брежневка, только дома из шлакоблоков и деревянные бараки, - говорит Ирина Чиркова. - Но это не значит, что они не придут в негодность, если их не обслуживать, как следует. В городе немало примеров, когда рядом стоят два одинаковых дома, построенных в одно время и из одних материалов. Но один как картинка, а в другой страшно заходить. Да, дома в «возрасте» могут быть менее комфортны современных, но и у них есть свои плюсы. Как правило, это малоэтажная компактная застройка со своей «историей», привычная для тех, кто там проживает.

Из-за чего, в первую очередь, теряют свою добротность возрастные дома? Сколько они могут прослужить?

- Нормативный срок службы конструкций из кирпича или железобетона – не менее 120 лет, так что хрущевки, брежневки и многие сталинки могут стоять еще очень долго, - говорят специалисты управления жилищных отношений. - Но это только в том случае, если за ними правильно ухаживать.

По словам Ирины Чирковой, портиться возрастные дома могут по разным причинам. Но есть две беды, типичные для большинства их них. Это фундаменты и кровли.

- В 1950-1960-е годы, когда рассчитывали фундаменты, была одна ситуация с геологией и подземными водами, а сейчас, в связи с активной застройкой и увеличением потока транспорта, она может быть совсем другая, - объясняет она. - Требуется, например, внимательно посмотреть на состояние фундаментов домов, расположенных на Тихом Компросе, на улице Куйбышева. Это так называемые сталинки, в квартирах в таких домах комфортные высокие потолки, а между этажами деревянные перекрытия.

В управлении объясняют, что, по их наблюдениям, еще одно больное место в старых домах - это кровли. Страдают плоские крыши и те, у которых деревянные стропила, покрытые шифером или металлическими листами.

- Что такое мягкая плоская кровля? - говорят специалисты управления. - Это рубероид, гудрон. Невозможно обеспечить их долговечную герметичность, когда перепады температур - от -40 до +40. Вода со временем найдет, куда просочиться, а потом замерзнет и порвет покрытие. Как правило, самые сильные протечки в таких домах бывают не во время летних дождей, а во время таяния снега весной. В крышах с деревянными стропилами конструкции часто гниют из-за того, что неаккуратно убирали снег и пробили шифер или железо. Протекающая вода начинает разрушать и несущие кирпичные конструкции дома, а также деревянные перекрытия.

- В идеале надо было бы оцифровать и создать единый алгоритм действий управляющих компаний по обслуживанию, обследованию и ремонту таких фундаментов и кровель, - говорит Ирина Чиркова. - Например, расписать, как часто на крышах нужно чистить снег, и какие меры предосторожности при этом соблюдать. Между прочим, такие нормативы были написаны еще в 1960-е годы, и если бы управляющие компании и ТСЖ их придерживались, то проблем во многих домах можно было бы избежать.

Но есть ли смысл относиться бережно к старым домам? Вот ведь в управлении говорят, что теперь будет приветствоваться принцип расселения целых кварталов. Какая разница в том, будет твой дом выглядеть добротно или нет, если его все равно снесут?

- Тут существует непонимание, - говорит Ирина Чиркова. - Никто не говорит о тотальном сносе. Пригодный для проживания дом сносить не будут. Речь идет о кварталах, застроенных домами, явно достигшими предельного износа. Например, нормативный срок службы стены из шлакоблока 50 лет, и тут ничего не поделаешь. Но в любом случае дом признают аварийным или ветхим только после детального обследования.

Процедура признания дома аварийным

Как объясняют в управлении жилищных отношений, решить, что дом нужно сносить, может не кто угодно. Его могут признать аварийным только на основании обследования. Его заказывают специализированным организациям. Такое обследование может быть визуальным, а если потребуется - детально-инструментальным, когда замеряют, допустим, отклонение стен от вертикали, ширину трещин и т. д.

Перечень домов, которые необходимо обследовать силами специализированных организаций, формируют районные администрации города на основании обращений граждан, УК, ТСЖ, общественных организаций и надзорных структур, то есть прокуратуры и инспекции Государственного жилищного надзора.

На основании заявок районных администраций, в случае если в многоквартирном доме имеются помещения в муниципальной собственности, управление жилищных отношений организует конкурсные процедуры по проведению обследования дома специализированной организацией.

По результатам заключается муниципальный контракт, после выполнения работ специализированная организация оформляет заключение, в котором дом либо признается аварийным, подлежащим сносу или (реконструкции, если это памятник архитектуры), либо подлежащим капитальному ремонту.

На основании заключения специализированной организации межведомственная комиссия при администрации района города Перми выявляет основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу и оформляет заключение.

Заключение межведомственной комиссии с пакетом документов направляется в управление жилищных отношений администрации города Перми, которое готовит соответствующее распоряжение.

Подписанное распоряжение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется в межведомственную комиссию при районной администрации города Перми для уведомления собственников жилых помещений.

Процедура выглядит сложной? Но таковы правила.

- У нас сейчас есть необходимые финансовые средства, и мы стараемся проводить конкурсы и обследовать дома максимально быстро, - говорит Ирина Чиркова.

СПРАВКА «КП»

Языком цифр

Сейчас прием людей по программам расселения жилья проводится по новому адресу - на улице Екатерининской, 63. Теперь у пермяков есть возможность проконсультироваться, сдать и получать документы в одном месте. Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, до этого прием жителей проводился по двум адресам, что вызывало определенные неудобства: на улице Ленина, 34 (управление жилищных отношений) и на улице Монастырской, 119.

- В настоящее время принято на рассмотрение 2384 пакета документов, - сообщают в управлении. - На сегодняшний день переселено 1722 человека. Для реализации целевого показателя Национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019-2020 годах планируется расселить 139 домов общей площадью 50 197,39 квадратных метра, переселив при этом 2901 человек.

Особая группа «ветеранов»

А бывают ли случаи, когда программой капитального ремонта предусмотрено выполнение одних видов работ, а собственникам нужно выполнение других видов работ? И что нужно в таком случае делать?

- Такое вполне может быть, - говорит начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов. - Дело в том, что когда составлялись такие перечни, те, кто представлял данные, нередко формально относились к делу. Например, управляющие компании направляли сведения, даже не посмотрев на дом. Писали виды работ и дефекты только исходя из того, что он давно был построен. Соответственно дом автоматически попадал в разряд тех, у которых более 70% износа. Но у собственников всегда есть возможность обратиться в комиссию Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края с просьбой о переносе капитального ремонта на более ранний срок или на изменение видов работ.

Александр Власов

- В этом году был решен вопрос с домами, износ которых составляет более 70 процентов, и домами, ремонт которых ранее был признан нецелесообразным, поскольку расчетная стоимость ремонта одного квадратного метра оказалась сопоставима со стоимостью нового жилья, - говорит руководитель регионального Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов. - Эти дома были выделены в специальную подпрограмму, которая начнет работать с 2020 года. Ее смысл - в ускоренном проведении работ и софинансировании из краевого бюджета в размере 60 процентов на проведение ремонта в этих домах. При этом в ближайшие 10 лет в этих домах будет производиться ремонт только основных конструктивных элементов - крыши, фасада и фундамента. После того как ремонт крыши, фасада и фундамента проведут, дом снова попадет в основную программу, и собственники жилья смогут рассчитывать на ремонт, например, инженерных систем.

Дмитрий Баранов

Также внутри этой группы домов будет установлен свой принцип очередности. Для этого в 2020-х годах между ветхими домами будет объявлен конкурс, заявиться на него смогут дома, независимо от того, находятся ли они в «общем котле» или перечисляют деньги на спецсчета.

СПРАВКА «КП»

Как ускорить капремонт?

- Собственники вправе перенести сроки проведения ремонта, а также поменять виды проводимых работ, - сообщили в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. - В этом случае им необходимо представить в фонд протокол общего собрания собственников, акт о техническом заключении и справку по собираемости платежей. После чего фонд направит документы на комиссию в Министерство ЖКХ.

Необходимые условия

- За перенос сроков или изменение видов работ на общем собрании должно проголосовать 2/3 собственников или больше.

- Собираемость по дому по взносам за капитальный ремонт должна быть не ниже 80 процентов.

- Должен быть документ, подтверждающий необходимость проведения тех или иных работ (результат мониторинга технического состояния МКД и акт весенне-осеннего осмотра).

В среднем каждый месяц комиссия Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края рассматривает около 100 обращений.

Запущенный дом долго не продержится

Что нужно сделать в первую очередь, чтобы ваш дом простоял как можно дольше?

- Прежде всего, нужно выбрать надежную управляющую организацию, а затем требовать, чтобы она своевременно и качественно исполняла все свои обязательства, - говорит Александр Власов. - Почему-то все рачительно следят за своими дачами или машинами. Никто ведь не ждет, что сами собой появятся автомеханики, осмотрят и починят ваш автомобиль. А вот к наиболее дорогому своему имуществу - к жилью - мы почему-то исторически относимся иначе. Максимум наведем порядок в квартире. Но ее ведь не будет, если дом разрушится. И общедомовое имущество - тоже ваша собственность. Надо помнить: мой дом - моя крепость, а не какого-то там дяди. Порой складываются парадоксальные ситуации: управляющая компания не следит за домом, жильцы думают, мол, ладно, тогда мы не будем платить за коммуналку. В доме возникают аварийные ситуации, пробегает вода, а никто не спешит аварию устранять. По фундаменту и стенам идут трещины.

- Именно такая ситуация сложилась в одном из домов в Кировском районе, когда он попал к нам на обслуживание, - рассказывает директор ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмила Осинцева. - Там годами никто не делал опрессовку, в подвале скопилась вода, на стенах и перекрытиях образовалась плесень, в конце концов, рухнул пролет на лестнице. Когда наши специалисты провели обследование, выяснилось: дом отнюдь не аварийный, просто запущенный. Сейчас мы подготовили заявку, чтобы в нем капремонт побыстрей провели. И еще по пяти домам такие же заявления направили в комиссию Фонда капремонта - об ускорении сроков капитального ремонта. В 12 домах помогли перевести платежи на капремонт из общего котла на спецсчет, чтобы побыстрее отремонтировать крышу. В трех уже отремонтировали, в остальных будем ремонтировать весной. Очень важно, чтобы управляющая компания оперативно устраняла аварийные ситуации - протечки в трубопроводах, ливневке, для этого у нас есть круглосуточная аварийная служба, эксплуатационный участок со специалистами. Если аварии вовремя не устранять, дом будет разрушаться.

Людмила Осинцева

СПРАВКА «КП»

Кто заказывает «музыку»?

Как объяснили в администрации Перми, выполнение капитального ремонта возможно силами:

- некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», которая является техническим заказчиком работ для тех многоквартирных домов, собственники которых в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали «общий котел»;

- управляющей организации, которая является техническим заказчиком работ для таких многоквартирных домов, собственники которых в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали «специальный счет».

Контролирует качество и сроки выполнения работ заказчик работ.

Независимо от способа формирования Фонда капитального ремонта собственники помещений проводят капитальный ремонт общего имущества в сроки, установленные региональной программой, размещенной на официальном сайте регионального оператора: www.fond59.ru.

Предусмотрена возможность внесения изменений в региональную программу в части:

- включения дополнительного вида работ, не предусмотренного по многоквартирному дому в региональной программе;

- переноса вида работ, предусмотренного региональной программой, на более ранний срок (только для домов, формирующих фонд капремонта на «общем котле») либо на более поздний срок.

Уполномоченный орган по принятию решения о необходимости капитального ремонта - Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, ул. Куйбышева, д.14, КДЦ, 4-й этаж, телефон отдела капитального ремонта 236-26-89.