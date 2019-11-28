Сделать свой дом «умным» может каждый

Понятие «умный дом» каждый понимает по-своему: для одного - это безопасность, для другого – комфорт, а для третьего – и то, и другое. У жителей Пермского края теперь есть возможность собрать свой собственный «умный дом».

Зачем вообще нужен «умный дом»? Это, наверное, первый вопрос, который возникает у того, кто слышит такое словосочетание. И вот несколько бытовых ситуаций, в которых «умные» технологии вполне могут стать палочкой-выручалочкой:

- вы идёте на работу и на полпути понимаете, что забыли выключить свет в коридоре или, еще того хуже, выключить утюг;

- в ваше отсутствие потек кран на кухне, и к вечеру вода доберётся до первого этажа к ужасу «нижних» соседей;

- в квартиру проникли злоумышленники, о чем хозяин узнает только, когда вернется домой.

Это только три из вероятных ситуаций, которых можно избежать с помощью «Умного дома» от «Ростелекома»:

- с помощью «умной розетки» и мобильного приложения «Умный дом» вы выключаете свет или утюг, продолжая путь на работу;

- датчик протечки сразу же отправит сообщение на смартфон или планшет хозяина о случившейся аварии, и можно будет незамедлительно вызвать аварийные службы, соседи даже не узнают, что в квартире выше была коммунальная авария;

Фото пресс-службы компании

- как только в отсутствии хозяев откроется окно или входная дверь, мобильное приложение сразу же пришлет сообщение владельцу о том, что в квартире кто-то есть. А если в связке работает еще и камера видеонаблюдения, то можно будет в HD-качестве разглядеть, кто гуляет по вашему дому, и в случае необходимости сразу же вызвать полицию.

«Умный дом» от «Ростелекома» - инновационный продукт, который позволяет обеспечить комплексную защиту квартиры, дома, дачи, придомовой территории. Вы будете знать обо всём, что происходит на вашей территории, даже находясь в другом городе или другой стране. Это и безопасно, и удобно. Система датчиков и устройств моментально и системно уведомляет о любых происшествиях через специальное мобильное приложение «Умный дом». Кроме того, бытовыми устройствами можно управлять удалённо.

Еще одно преимущество в том, что можно самому собрать свой «умный дом», выбрав тот набор датчиков, который вам необходим. Для защиты от проникновения посторонних можно использовать датчики движения и открытия окон и дверей. Благодаря «умной розетке» и «умной лампочке» дом будет полностью готов к вашему возвращению: чайник, обогреватель или любой другой бытовой прибор включится в заданное время, а свет — при вашем появлении. Датчик дыма поможет вовремя сообщить о возгорании, чтобы незамедлительно вызвать пожарных и предупредить соседей. Датчик протечки можно установить около раковины или стиральной машины для того, чтобы вовремя узнать о ЧП и сразу же вызвать аварийную бригаду для устранения протечки воды. А система видеонаблюдения поможет быть в курсе всего происходящего в доме и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Фото пресс-службы компании

Сервис дает возможность удаленно присматривать за детьми, пожилыми родителями и домашними питомцами, контролировать ход ремонтных работ в квартире и безопасность жилья во время отпуска или командировки. Изображение транслируется в режиме реального времени в мобильном приложении «Умный дом», записи хранятся в облаке в течение семи дней, их можно просматривать в любой удобный момент.