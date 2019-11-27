Где покататься на горных лыжах и сноуборде в Пермском крае 2019: адреса, цены

В Прикамье установилась настоящая зимняя погода, и многие стали задумываться о сезонных развлечениях. Горнолыжные курорты – одни из самых популярных среди них. В Пермском крае их достаточно, и можно выбрать те, которые наиболее по душе. Публикуем список мест, где можно покататься на горных лыжах в Пермском крае – 2019.

Горнолыжный комплекс «Жебреи»

Комплекс расположен на одной из самых красивых рек Пермского края – Сылве. С горнолыжных трасс, где можно покататься на горных лыжах в Пермском крае 2019, можно наблюдать завораживающие пейзажи, рядом есть лес и природные источники, а экстремальный спорт можно совместить с семейным отдыхом.

Проезд: на автомобиле 30 км от Перми в сторону деревни Жебреи, на автобусе с автовокзала маршрут № 485 до деревни Жебреи.

Телефоны: 8 (342) 290-76-90, 8 (342) 277-08-92.

Стоимость: один подъем - 80 рублей для взрослых и 50 рублей для детей, чем больше подъемов, тем дешевле. Абонемент на сезон – 15 тысяч рублей. Горнолыжный или сноубордический комплект за один час – 400 рублей взрослый и 300 - 350 рублей (выходной – будни) детский.

Начало сезона: 30 ноября. К этому времени откроют две трассы, в дальнейшем будут работать в целом пять трасс.

Горнолыжный центр «Губаха»

Один из лучших склонов на Урале. В распоряжении гостей, желающих покататься на горных лыжах в Пермском крае 2019, 18 трасс разного уровня сложности – для профессионалов и любителей. Работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, можно установить крепления и отремонтировать лыжи или сноуборд. Есть гостиница, хостел, баня, столовая, детская комната и бесплатные парковки.

На горнолыжных курортах работают подъемники!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проезд: с автовокзала Перми или заказать путевку в туристической фирме.

Телефоны: 8 (342) 259-34-57, 8 (342) 259-34-37.

Стоимость: разовый подъем – 130 рублей. Прокат снаряжения – от 400 рублей.

Начало сезона: 6-7 декабря.

Центр активного отдыха «Полазна»

База расположена всего в 45 километрах от Перми. Хвойный лес сочетается с гипсовыми скалами и рекой, чистым воздухом и развитой инфраструктурой. Рядом с трассами есть уютные домики с таверной, номера в банном комплексе. Здесь можно отлично покататься на горных лыжах в Пермском крае 2019.

Проезд: на автомобиле 45 км от центра Перми по магистральной трассе Пермь - Березники (расстояние от Полазны до центра - 6 км.), автобусами, следующими до Полазны, далее – на местном автобусе или такси.

Телефон: 8 (342) 277-94-63.

Стоимость: подъемник на час – от 250 рублей, прокат снаряжения – от 250 рублей.

Начало сезона: уже работают

Горнолыжный комплекс «Огонек»

Находится в 3 километрах от города Чусовой, там располагается спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Огонек», известная своими выпускниками-спортсменами. На спортивных объектах базы проводились крупные всероссийские соревнования. Это отличное место для отдыха и тренировок профессионалов и любителей горных лыж и фристайла.

На территории комплекса, где можно покататься на горных лыжах в Пермском крае 2019, есть гостиницы, баня, сауна, столовая, кафе, автостоянка.

Проезд: поездом до ст. Чусовская, затем на такси или заказать трансферт, на личном автотранспорте по дороге Пермь – Чусовой (расстояние - 120 км).

Телефон: 8 (34256) 5-17- 44.

Стоимость: подъемник на час – 300 рублей, прокат снаряжения на час – 400 рублей.

Начало сезона: первая декада декабря.

Парк развлечений «Ашатли-Тулва»

Современная туристическая база понравится как любителям красивой природы, так и активного отдыха. Она располагается в 180 километрах от Перми между населенными пунктами Чернушка и Барда. Чтобы покататься на горных лыжах в Пермском крае 2019, можно доехать в парк развлечений на автомобиле, это займет всего 2 часа.

Есть гостиничный комплекс, кафе, бани, зоны для активного отдыха.

Проезд: на личном транспорте (180 км от Перми), общественным транспортом - на междугородном рейсовом автобусе Пермь-Чернушка.

Телефон: 8 (952) 66-00-456.

Стоимость: 1000-1200 рублей на человека (снаряжение и подъемник).

Начало сезона: конец декабря.