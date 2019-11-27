До и после: «Пермэнергосбыт» завершил реновацию системы уличного освещения Соликамска

Проект полного обновления системы уличного освещения города Соликамска, который был реализован ПАО «Пермэнергосбыт» в рамках энергосервисного контракта, полностью завершен. 25 ноября заказчиком – администрацией Соликамска – был подписан соответствующий акт приемки работ. Срок реализации проекта составил менее двух месяцев.

В рамках реализации контракта на территории города были заменены 3700 уличных светильников и установлены 70 шкафов управления уличным освещением. Новое качество освещения города можно увидеть невооруженным глазом: эти фото сделаны в одной и той же локации до и после реализации проекта.

До и после. Фото пресс-службы компании

Благодаря проекту в Соликамске появился первый объект «зеленой энергетики» - ветрогенераторная установка. «Это установка небольшой мощности, которой достаточно для энергоснабжения примерно десяти светодиодных светильников – в зависимости от силы ветра. Такая установка позволит на реальном примере оценить эффективность ветрогенерации для малых объектов энергопотребления. По результатам оценки можно будет устанавливать такие объекты в точках, где требуется энергоснабжение, а возможность подключения к электросетям отсутствует» - говорит директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков.

Кроме того, при выполнении энергосервисного контракта была развернута сеть LoraWAN, которая является магистральной, «транспортной» сетью проекта «Умный город». Такая сетевая инфраструктуры создает широкий спектр возможностей для «цифровизации» городской жизни. Датчики открытия канализационных люков, заполнения мусорных баков, плотности движения на дорогах, утечек воды, состояния окружающей среды, наполняемости городского транспорта – вся информация о текущей жизни города в режиме он-лайн может поступать в единый центр, и механизмы реакции на различные ситуации также можно автоматизировать.

«Учет расхода ресурсов, от тепла до электроэнергии, мониторинг ситуации в городе – это лишь малая часть того, что можно сделать благодаря сети LoraWAN в рамках проекта «Умный город». Там возможности для автоматизации и цифровизации городских процессов просто заоблачные! Можно сделать город настолько «умным», что решения будут опережать пожелания граждан. Сегодня сделан первый шаг – создана инфраструктура, основа проекта, без которого его реализация невозможна, как, например, невозможно развитие промышленности без энергетики» - считает Олег Скачков.

Напомним, конкурс на право реализации энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения и создании инфраструктуры проекта «Умный город» в Соликамске состоялся 26 сентября. Победителем конкурса стало ПАО «Пермэнергосбыт». Главная особенность этого энергосервисного контракта в том, что он реализован без использования бюджетных средств. Все расходы по установке нового оборудования ПАО «Пермэнергосбыт» взял на себя. А компенсировать исполнителю затраты администрация Соликамска будет постепенно, в течение шести лет, за счет экономии от резкого снижения потребления электроэнергии уличными светильниками. Согласно договору, после реализации проекта объем потребления электроэнергии сократится на 65%. В течение шести лет 95% сэкономленных благодаря этому средств бюджета будут направляться на компенсацию расходов исполнителя. А не позднее декабря 2025 года выплата средств завершиться, и все сэкономленные деньги будут оставаться в бюджете города.

Следующим шагом в рамках программы «Умный город» в Соликамске станет модернизация систем энергопотребления в городских школах №7 и №9, которую также реализует ПАО «Пермэнергосбыт». В учебных заведениях будут реконструированы системы освещения, теплоснабжения, установлены системы учета, экономии и управления потреблением коммунальных ресурсов – тепла, электроэнергии, воды. А формат энергосервиса, как и в случае с уличным освещением, предполагает, что на эти проекты не будет потрачено ни копейки бюджетных средств. Все вложения будут возвращаться подрядчику в течение долгого срока за счет экономии ресурсов после реализации контракта.

«Энергосервисный контракт – это уникальный формат, позволивший модернизировать систему уличного освещения без каких-либо бюджетных расходов. К Новому году соликамцы получили обновленную систему уличного освещения с заменой уличных светильников и созданием новой системы учета потребления электроэнергии. Также развернута сеть управления наружным освещением города, которую мы планируем использовать для внедрения сервисов в рамках федерального проекта «Умный город». Экономия средств на энергоресурсы, потребляемые для освещения городских дворов и улиц, составит порядка 65%. А это значит, что высвободившиеся деньги можно будет направить на реализацию иных социально-значимых проектов» - говорит глава Соликамска Алексей Федотов.