Нотариус – гарант безопасной сделки с недвижимостью

О том, как защитить свои права при сделках с недвижимостью в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» рассказала нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина.

- Мария Николаевна, есть ли какие-то «тревожные звоночки», которые должны насторожить при совершении сделки с недвижимостью?

- Если предлагаемая вам цена квартиры значительно ниже рыночной, это, конечно, должно насторожить. Помните - «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». И если у этой квартиры есть сомнительный след в истории, то эта мина замедленного действия, «рванув», может ударить по вам и вашим интересам. Помните, что ни с того ни с сего никто щедрым не бывает. Поэтому низкая цена должна насторожить в первую очередь.

- А нотариус, человек, наделенный государством полномочиями в том числе по удостоверению сделок, участвуя в совершении сделок с недвижимостью, может сделать эту сделку безопасной?

- Нотариус это, прежде всего, гарант правомочности совершаемых действий. Он проверяет все нюансы и несет ответственность за свои действия. Если по недосмотру нотариуса при совершении сделки с недвижимостью вам будет причинен ущерб, то он будет возмещен из соответствующего страхового фонда. Это очень важно, ведь, например, государство в случае если неблагоприятные последствия наступили в результате действий с недвижимостью регистратора несет ответственность в пределах миллиона рублей, да и то только тогда, когда речь идет о единственном для вас жилом помещении.

- Верно ли утверждение, что при сделках с недвижимостью нюансы бывают разные?..

- Верно особенно для квартир «с историей». Например, самая распространенная «мина замедленного действия» - нарушение прав несовершеннолетнего на приватизацию квартиры. И этот человек до сих пор имеет право обратиться в суд и восстановить своё право. Либо при приватизации в квартире жили вместе брат с сестрой. Брат приватизировал квартиру, а сестра от приватизации отказалась, но при этом она как жила там двадцать лет назад, так и живет, более, того, сохраняя при этом право пожизненного проживания. Готовы ли приобрести такую квартиру?..

- Недвижимость и права несовершеннолетних, наверное, особая тема…

- Да, права несовершеннолетних особо охраняются государством. Любые сделки с имуществом несовершеннолетних подлежат обязательному нотариальному удостоверению независимо от того, весь объект принадлежит несовершеннолетнему, или лишь доля принадлежит ему. Если говорить о приватизации, то по нашим законам при проведении приватизации не может отказаться от участия в ней. И если по каким-то причинам этого не произошло, то сама сделка по приватизации такой квартиры становится порочной и сроки давности по ней исчисляются не общим порядком, они истекают в 2023 году, это очень важный нюанс.

- На какие риски еще вы бы хотели обратить внимание при совершении сделок с недвижимостью?

- Если продавец страдает хроническим алкоголизмом или наркоманией это повод быть максимально осторожным, в современной российской юридической практике есть случаи, когда такие сделки признавались впоследствии недействительными.

- То есть когда мы совершаем сделки с недвижимостью нужны осторожность, осторожность, и еще раз осторожность…

- Конечно. И лучше всего обезопасить себя максимально, обратившись к нотариусу. Я бы рекомендовала за подробной информацией обратиться в ближайшую нотариальную контору. По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского краяhttps://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebookhttps://www.facebook.com/notary59/